Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, tragedia s-a petrecut pe DN 3 Bucuresti - Calarasi, pe raza localitatii calarasene Mihai Viteazul. cele doua masini s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului puternic o persoana a murit pe loc. Circulatia rutiera…

- Un accident rutier s-a petrecut astazi, intre localitatile Nojorid si Les din judetul Bihor. In urma impactului, o persoana a decedat, iar alte doua sunt ranite. Traficul rutier este intrerupt pe DN79.

- Potrivit centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane impactul dintre un microbuz si un autoturism s-a produs joi dimineata, la ora 8,20. Circulatia rutiera a fost complet blocata timp de o ora, iar ulterior s-a circulat, pana la ora 10,20, doar pe o singura banda.

- O persoana a murit si alta a fost ranita grav, miercuri, la primele ore ale diminetii, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona romaneasca a Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Negru Voda.

- Nouasprezece persoane si-au pierdut viata in noaptea de luni spre marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion cisterna in centrul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana IRINN, relateaza AFP preluata de Agerpres. Tragedia a avut loc in jurul orei 23:15 (18:45 GMT luni) pe autostrada…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, in noaptea de vineri spre sambata, politistii au fost sesizati de producerea unui accident rutier pe DN22A, intre localitatile Cataloi si Nalbant. In urma cercetarilor, oamenii legii au stabilit ca un adolescent in varsta de…

- Primul accident in care a fost implicata femeia a avut loc in orasul Bundoran din Irlanda. La cateva ore distanta, Shiva Devine a fost implicata intr-un alt accident, in urma caruia a murit. 4 persoane au fost ranite in acest ultim accident, iar Shiva Devine si un alt tanar au murit. Caz socant!…