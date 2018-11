Stiri pe aceeasi tema

- "In urma activitatilor specifice, s-a reusit identificarea autorului in doua ore de la data comiterii accidentului, acesta fiind un barbat de 32 de ani, din comuna Poiana, care a parasit locul accidentului, incercand sa se sustraga cercetarilor. Cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore", au anuntat,…

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata seara intr-o localitate din Dambovița. Un biciclist a fost lovit mortal de o masina, iar șoferul a fugit și l-a lasat sa moara. Accidentul s-a produs pe DN 7- in afara localitații Slobozia Moara. Biciclistul a fost acroșat și accidentat mortal de autoturism.…

- Politistii din Dambovita au anuntat, sambata seara, ca un accident s-a produs pe DN 7, in afara localitatii Slobozia Moara. "Un biciclist a fost acrosat si accidentat mortal de un autoturism. Soferul a parasit locul accidentului. Din primele cercetari rezulta ca accidentul este produs de un…

- Un minor in varsta de 14 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un autoturism chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul, o femei in varsta de 29 de ani, a fugit de la locul accidentului. Șoferița a fost prinsa abia peste 50 de kilometri. Nici trecerile de pietoni nu mai sunt

- Un nou LIVE pe Facebook la volan a dus. la moarte! O fetita de 9 ani a pierit dupa ce masina in care se afla si care circula regulamentar a fost lovita de un sofer teribilist care abia pornise transmisiunea in direct pe reteaua de socializare.

- La data de 21 septembrie a.c., in jurul orei 10.30, un barbat, in varsta de 41 de ani, din Constanta, a condus o bicicleta pe bulevardul Tomis, dinspre bulevardul Ferdinand, iar la intersectia cu strada Cuza Voda a intrat in coliziune cu un autoturism marca BMW, inmatriculat in Constanta.Dupa producerea…

- UPDATE Politistii Comparimentului Rutier Huedin cerceteaza împrejurarile producerii unui accident rutier usor, în urma caruia a fost ranita usor o persoana iar doua autovehicule au fost avariate. La data de 11 septembrie a.c., în…

- Un tanar a murit pe loc intr-un accident cumplit produs in Dambovița. (Promotiile zilei la monitoare) La volan era prietenul sau care consumase alcool inainte de a pleca la drum. Accidentul s-a produs pe DJ 721, in localitatea dambovițeana Baleni. Șoferul, un tanar de 19 ani, se pare ca nu a adaptat…