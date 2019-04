Stiri pe aceeasi tema

- Un cumplit accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN38 la iesire din localitatea Techirghiol catre Movilita. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. O persoana a decedat. In urma impactului extrem de violent ambele autoturisme au fost serios avariate. Accidentul rutier a avut…

- O judecatoare a murit intr-un accident cumplit. Mergea, alaturi de un politist, pe o motocicleta cu trei roti.foto O judecatoare de la Curtea de Apel din Constanta a murit dupa ce a fost implicata intr-un grav accident de circulatie. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta Mergea, alaturi…

- Saban Saulic, un solist cu o cariera de mai bine de cinci decenii, a murit în urma unui accident pe o autostrada din Germania. Cantecele sale l-au consacrat ca unul dintre cei mai vestiti solisti ai genului pop-folk din Serbia.

- Un sofer a fost ranit dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune cu o ambulanta, intr-un accident rutier petrecut vineri pe DN 2A, in orasul Ovidiu, potrivit Inspectoratului de Politie...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 februarie a.c., ora 10.30, un barbat, in varsta de 54 ani, a condus un autoturism, pe strada Hatman Luca Arbore din Constanta, din directia strada Bujorului catre Soseaua Mangaliei si ajungand…

- Un cumplit accident a avut loc, in aceasta dimineața, in Constanța. Un scafandru ce aparținea Forțelor Speciale și-a pierdut viața dupa ce nu a mai putut deține controlul volanului și s-a izbit violent de un alt autoturism.

- Un barbat in varsta de 59 de ani a murit, joi dimineata, dupa ce a fost calcat de un autobuz in municipiul Sfantu Gheorghe. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna,...

- Doi tineri originari din comuna Tisau, Buzau, si-au pierdut viata in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce masina in care se aflau a daramat un copac si un gard, iar apoi s-a rasturnat in curtea unor localnici. Ei se intorceau spre casa impreuna cu un alt prieten, care a supravietuit.