- UPDATE: Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența mai multe persoane din microbuz sunt incarcerate și se incearca extragerea lor. „Pana in acest moment, 6 victime au fost preluate și transportate la spital. La fata locui s-a constituit un punct de triaj medical…

- Un grav accident a avut loc in aceasta seara in judetul Buzau. Un microbuz de persoane a fost lovit de tren. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. Potrivit ISU Buzau, pe DN 2 B, in zona localitatii C. A. Rosetti s a produs un accident intre un tren si un microbuz cu persoane."Avand in…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni seara in localitatea Bilhacu. Un microbuz a fost lovit de tren, iar numarul victimelor imca nu este cert. ISU Buzau si Serviciul de Ambulanta au trimis la fata locului echipaje complexe, insa pana la acest moment nu se stie cu certitudine cate victime sunt.…

- ISU Buzau a pus in aplicare Planul Roșu de Intervenție dupa ce un microbuz de transport persoane a fost lovit in plin de tren. Zece ambulanțe se afla la fața locului. Incidentul a avut loc trecerea la nivel cu calea ferata, la Balhacu. Surse afirma ca exista mai mult de zece victime. Articolul Microbuz…

- Accident grav: Doua microbuze pline cu oameni s-au ciocnit frontal. Sunt mai multi raniti, a fost activat planul rosu Mai multe persoane au fost ranite dupa ce doua microbuze in care se aflau 27 de pasageri s-au ciocnit sambata seara in zona localitatii iesene Letcani. Autoritatile au declansat planul…

- Grav accident rutier intre 2 microbuze, in localitatea Lețcani din județul Iași. Din primele informații, in accident au fost implicate 27 de persoane. 7 persoane au suferit traumatise minore. 22 de persoane au fost transportate la spital pentru mai multe investigații. Nici o persoana nu a decedat. Avand…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta dimineața in localitatea Sasca Noua cand un microbuz de persoane s-a ciocnit cu o autoutilitara, informeaza ISU Suceava. In urma coliziunii au rezultat noua victime. Doua persoane au decedat iar șapte sunt ranite. La fața locului intervin modulul…

- Reprezentantii ISU Caras-Severin au activat, luni dimineata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un autocar s-au ciocnit pe DN 6 Caransebes – Baile Herculane, lin dreptul localitatii Buchin. Potrivit Infotrafic, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, soferul unui autoturism…