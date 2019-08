Stiri pe aceeasi tema

- Un accident deosebit de grav s-a produs in dupa-amiaza de vineri, 12 iulie, la Medgidia, unde o masina condusa de un baiat de 16 ani a intrat intr-un gard. Sase oameni au fost raniti. Una dintre victime a murit. Alta este in resuscitare.

- Un bunic se afla in masina cu nepotica, in varsta de 6 ani. A tras pe dreapta sa-i cumpere o inghetata. Cand era, insa, in magazin, soferul unui TIR a lovit masina in care era copilul si a intrat intr-o casa. Autoturismul, dupa ce s-a invartit de cateva ori pe loc, a ajuns intr-un sant. Fetita a scapat…

- La al doilea an de la revenirea in automobilismul sportiv, Mihai Leu a urcat pe prima treapta a podiumului de la Reșița, dedicat Categoriei I, acolo unde iau startul mașinilor de producție. La Categoria II, acolo unde concureaza exclusiv mașinile special pregatite pentru competiții, victoria i-a…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN 7, șoseaua care leaga Aradul de Deva, in zona localitații Milova. Doua victime au ramas incarcerate intr-un autoturism, in accident fiind implicate și doua autocamioane. La fața locului s-a deplasat autospeciala de descarcerare de…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN 6, șoseaua care leaga Reșița de Orșova. Coliziunea intre un TIR care transporta paleți și un autoturism in care se aflau doua persoane s-a produs in jurul orei 16.00, in zona localitații carașene Topleț. La fața locului s-au deplasat…

- Politisti din cadrul Postului de Politie Cuza Voda au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe strada Garoafei din localitatea Cuza Voda, judetul Constanta.Deoarece persoana aflata la volan nu a oprit, continuandu si deplasarea prin localitate, politistii au plecat in…

- Accident cumplit in Brasov: Un autocar cu zeci de copii si adulti s-a rasturnat duminica, intr-o curba pe DN 73, in judetul Brasov, noteaza MEDIAFAX. In autocar se aflau 29 de copii, cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani, precum si 24 de adulti. „Accident rutier pe DN 73 pe sensul de coborare de […]…

- O mașina de poliție a lovit in plin un BMW cu numar de Gorj la intersecția strazilor Demetriade și Alexandru Ioan Cuza din Timișoara. Conform martorilor, Loganul MAI circula cu semnalele luminoase și acustice pornite, dinspre Calea Aradului spre Piața Maraști, in timp ce BMW-ul circlula drept pe strada…