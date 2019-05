Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Ilfov au invervenit, sâmbata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un restaurant din localitatea Afumati. Focul a pornit dupa ce o masina a intrat într-o teava de gaz.

- O femeie de 64 de ani, din Maramureș, a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, in urma unui accident produs ieri, in jurul, orei 08.00, pe DN 17, in afara comunei Vama. Victima se afla intr-o mașina condusa de un maramureșean de 65 de ani care a adormit la volan. Mașina a parasit partea carosabila…

- Cristian Laza, primarul din Sanmartin, a provocat miercuri un accident, chiar langa Primarie. Acesta a fost sanctionat de politisti cu 4 puncte amenda in valoare de 580 de lei si 3 puncte penalizare.

- Accident produs din neatenție de un șofer de 65 de ani, din Vadu Pașii. Acesta nu a acordat prioritate la coborarea pe Pasarela Nehoiu, unde avea indicator pentru oprire, și a izbit cu mașina un alt autoturism care circula dinspre șoseaua de centura, condus de un tanar de 30 de ani, din Teleorman. In…

- Accident cumplit petrecut duminica seara, in București! Doi polițiști au fost raniți dupa ce mașina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier grav. Autospeciala s-a rasturnat.

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a provocat un carambol rutier, lovind cu autoturismul pe care il conducea o alta masina, care a fost proiectata intr-un alt autovehicul.

- Un accident grav s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, pe DN1B, in Loloiasca, judetul Prahova, care s-a soldat cu moartea unui om, dupa ce masina in care se afla a fost izbita de un autoturism aflat intr-o depasire si care apoi a luat foc