- Un accident cum rar se mai poate vedea a avut loc in acesta noapte, pe DN1 B, din judetul Buzau, pe drumul dintre Mizil si Buzau, in zona cunoscuta sub numele La Hanul lui Tinta.Potrtivit dinamicii evenimentul rutier , din primele date, soferul autoturismului Dacia Logan, care venea din directia Mizil…

- Un accident grav s-a produs luni seara pe DN 1 B aproape de municipiul Buzau. Și-a pierdut viața un barbat de 37 de ani, ofițer de jandarmi, șeful postului de ordine publica de la Sarata Monteoru. Loganul cu care acesta se intorcea de la serviciu a fost strivit intre un TIR incarcat cu marfa și o cisterna…

- Traficul este blocat la ieșirea din Buzau in urma unui teribil accident produs in urma cu cateva minute pe porțiunea spre Ploiești in dreptul Hanului lui Ținta. Din primele informații de la fața locului zona a fost izolata de catre pompieri intrucat in accident este implicata și o cisterna șiexista…

- Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. "La fata locului au fost directionate doua autospeciale pentru stingere, o autospeciala pentru descarcerare grea, doua ambulante SMURD si doua ambulante SAJ", a precizat sursa citata.

- Eveniment rutier produs in urma cu scurt timp pe DN 2 la iesirea din Gura Calnaului. Deocamdata nu au fost semnalate victime. Din primele date, ar fi vorba de un impact intre un TIR si un autoturism. In prezent traficul se desfașoara cu dificultate. UPDATE Din primele verificari, un barbat in varsta…

- Un barbat, de 44 de ani, a fost grav ranit, fiind nevoie de intervenția echipelor de descarcerare dupa ce camionul pe care il conducea a intrat in coliziune violenta cu un alt autocamion pe Drumul European 87, intre localitațile Luncavița și Rachelu, in județul Tulcea. Potrivit IPJ Tulcea, “un barbat…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa.

- Trei barbati si-au pierdut viata, iar altul este in stare grava, dupa ce, sambata dimineata, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. A

- Doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 24, in dreptul Somaco, la Doaga. Conform primelor informații, un auto Logan MCV de Prahova ar fi intrat pe contrasens și a lovit in partea stanga fața o Skoda Roomster de Buzau, cu 4 lucratori, care veneau din direcția Tecuci catre Tișița. Se pare ca soferul Logan-ului…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Trei oameni au murit pe loc, astazi, in urma unui accident cumplit la iesirea din municipiul Orastie.Trei oameni au murit pe loc, astazi, in urma unui accident cumplit la iesirea din municipiul...

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.

- Traficul este restrictionat temporar, miercuri la pranz, pe DN 10, in localitatea Patarlagele, judetul Buzau, dupa ce doua autoturisme, pe fondul nepastrarii distantei de mers, au intrat...

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres. Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed,…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Tautii Magheraus pe E58, in zona DURA, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie pe raza localitatii Tautii Magheraus. In urma impactului putenic, o persoana ranita a ramas incarcerata.…

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului.

- Un grav accident a avut loc astazi la ferma 6 Martie din apropiere de Valu lui Traian. Din primele informatii un container a cazut peste o persoana. La fata locului intervin cadrele medicale de la Ambulanta dar si pompierii din cadrul ISu Dobrogea. Potrivit ISU Dobrogea la fata loculuyi a fost trimisa…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite vineri pe DN 2 B, la iesirea din municipiul Buzau, in urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme, circulatia in zona fiind restrictionata.

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent, duminica noaptea, in localitatea Bradet in apropiere de Matasari. In urma coliziunii, o Dacia Nova a fost distrusa aproape in totalitate, iar cealalta mașina implicata, cu volan pe partea dreapta, a fost grav avariata. Articolul FOTO. Accident cumplit, langa Matasari,…

- Un accident cumplit, soldat cu doi morți și patru raniți, s-a produs vineri seara, pe DN 6, la ieșire din Craiova catre Ișalnița. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Dolj, șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la ...

- Accident rutier, produs in urma cu puțin timp pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. Conform datelor din teren, un autoturism Mercedes inmatrivulat in Republica Moldova s-a rastirnat oe carosabil. O pasagera primeste ingrijiri de la personalul de pe Ambulanța. [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA…

- O soferita care circula cu un autoturism pe raza municipiului Buzau, dinspre Aleea Industriilor catre Bulevardul Unirii, a intrat frontal cu masina in parapetul metalic de pe podul de la Dragaica. In urma impactului, autoturismul a fost avariat, iar o pasagera din autovehicul a fost ranita.

- IMAGINI Accident CUMPLIT. Doua femei au murit, iar un barbat a fost ranit grav. Doua MASINI facute praf.FOTO Doua femei si-au pierdut viata intr-un tragic accident. Una dintre ele a pierdut controlul volanului si s-a izbit frontal de o masina care circula regulamentar. Impactul a fost extrem de puternic.…

- Accident grav de circulație a avut lor in comuna Barsanesti, din județul Bacau, accident rutier produs in urma coliziunii dintre un autocar și un microbuz. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Interventie.

- Un grav accident de circulație s-a produs pe DN11, la intrarea în localitatea Harman, județul Brașov, fiind implicat 4 autoturisme. Trei adulți și un copul a murit, iar o alta persoana se afla în stare grava.

- Un accident foaerte grav a avut loc pe DN11, la Harman. Patru autoturisme au fost implicate in accident. Sunt cinci victime, din primele informații, dintre care doua sunt copii. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca trei persoane au decedat, dintre care un copil, iar…

- O coliziune intre un tren si un autobuz scolar, in sudul Frantei, s a soldat cu trei morti si mai multi raniti, a declarat joi jandarmeria, relateaza BBC, preluat de Digi 24.Alte sapte persoane au fost ranite si sunt in stare grava. Victimele sunt pasageri ai autobuzului, elevi cu varste cuprinse intre…

- Panica, strigate de ajutor și multa durere. Asta a provocat astazi directoarea Școlii Gimnaziale "Capitan Aviator Mircea T. Badulescu" din Buzau, cea care a intrat cu mașina in plin intr-un grup de șase persoane care așteptau sa iși ia copiii de la școala.

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite, marti, intr-un accident rutier produs in mureseana Hadareni, in impactul extrem de violent fiind implicate doua autoturisme. Read More...

- IMAGINI CUTREMURATOARE. TRAGEDIA ZILEI: Doi morti si doi raniti grav intr-un accident rutier CUMPLIT. DOUA autoturisme facute PRAF Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt grav ranite ca urmare a unui accident produs pe DN15. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Toti cei care i-au cunoscut pe Dan si fiul lui, morti intr-un acciden grav in Suceava, sunt in stare de soc. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-au stins din viata. Mama micutului este la spital, in stare grava.

- Accident rutier pe DN 22, in afara localitatii Ramnicelu, impact intre un auto si arborii de pe marginea drumului.Din primele date sunt 2 victime, constiente care au fost preluate de ambulanta si transportate la spital de o Ambulanta si de un echipaj SMURD. La fata locului se afla echiapje ale IPJ Buzau…

- Doi barbati au avut parte de o moarte fulgeratoare, in dimineata acestei prime zile a saptamanii. Tinerii se aflau intr-un autoutilitara ce rula pe DN28 Buzau-Braila. La un moment dat, din cauze pe care politistii urmeaza sa le lamureasca, autovehiculul s-a lovit de un tir. In urma impactului puternic,…

- O soferița din Buzau a pierdut controlul volanului și a ajuns cu roțile in sus chiar in rondul de la Orizont, la ieșirea din oraș spre Maracineni. Atat ea, cat și prietenul ei au iesit teferi din mașina. Revenim cu [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident spectaculos in rondul de la Orizont…

- Un eveniment rutier a avut loc vineri seara la ieșirea din Buzau, in zona cimitirului „Sfantul Gheorghe”. Din primele informații, doua mașini s-au ciocnit frontal, una dintre acestea ricoșand in cea de-a treia. O șoferița din Buzau, aflata la volanul [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Impact frontal…

- Politistii au fost sesizati ca in Lapusel la intersectia cu drumul spre Bozanta Mica, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime incarcerate si avarierea a doua masini. Din informatiile primite in eveniment au fost implicate doua autoturisme iar…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe raza localitatii Oncesti iesire spre Vadu Izei. din primele informatii se pare ca sunt cel putin 13 calatori raniti. Conform informatiilor furnizate de ISU Maramures cele 13 persoane au fost evaluate pana in prezent de echipajele medicale…