Accident cumplit. Femeie grav rănită după ce a căzut cu maşina în râpă Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, la fata locului au fost trimise o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. "Ajunse la locul producerii accidentului, echipajele de interventie au gasit un autoturism marca Volkswagen Touran rasturnat pe cupola si cazut intr-o rapa adanca de cel putin zece metri. Autoturismul rasturnat se afla intr-o pozitie instabila, astfel ca interventia a fost una foarte dificila. In momentul producerii accidentului rutier, in autoturism se aflau trei persoane, doi barbati si o femeie. Pana la sosirea echipajelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

