Accident cumplit. Elicopterul SMURD a intervenit Un baiat in varsta de cinci ani, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare, a fost preluat cu un elicopter SMURD, iar o fetita de patru ani a fost preluata de o ambulanta si transportata impreuna cu mama ei la spital, dupa ce masina in Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul s-a petrecut pe un drum comunal din Sabareni, joi, in jurul orei 17, fiind implicate trei autoturisme, iar din accident au rezultat patru victime, potrivit pompierilor de la ISU: – Barbat, cca. 19 ani, pasagerul unui autoturism marca Opel Astra, cu politraumatisme, preluat de elicopterul…

- Un accident grav a avut loc recent in Tibana. Un autoturism a lovit o caruta, iar in urma incidentului a fost ranite doua persoane printre care si un minor. La fata locului s-a deplasat elicopterul SMURD.

- Accident cumplit. Un mort si opt raniti grav: copil de 11 ani transportat la spital cu elicopterul SMURD Un accident deosebit de grav a avut loc, sambata, in apropiere de Pascani, la Mogosesti Siret. O persoana a murit, iar alte ppt persoane au fost ranite. Dintre acestea patru sunt minore. Doua persoane…

- O greșeala in trafic i-a fost fatala unui barbat, care și-a dat ultima suflare dupa cateva coliziuni violente cu doua autoutilitare. Alaturi de el in autoturism se afla o femeie, care este in stare grava și a fost preluata de elicopterul SMURD. Gravul accident a avut loc in județul Arad, pe DN7, in…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Medgidia, in fata sediului pompierilor. Din primele informatii, un copil este inconstient.La fata locului intervine un echipaj SAJ B2 si elicopterul SMURD. ...

- Astazi in jurul orei 16:00 a avut loc un accident grav la Țanțareni. „In jurul orei 16:00 am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier produs pe raza localitatii Tantareni. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Sectiei…

- Un nou accident grav a avut loc in județul Arad, dupa ziua neagra de ieri, in care doi bicicliști și-au pierdut viața, iar un altul a ajuns in stare grava la spital. De aceasta data in apropiere de Șiria a avut loc incidentul din trafic, in urma caruia patru persoane au fost ranite. A fost ... The post…

- Un accident rutier s-a produs vineri in jurul orei 12,30 pe șoseaua Gherla – Dej, in zona localitații Nima din comuna Mintiu Gherlii. Din primele informații. au fost implicate doua autovehicule. Potrivit participanților la trafic, un șofer care conducea un autoturism marca Opel ar fi efectuat un viraj…