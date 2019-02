Accident cumplit! Douăzeci de morţi şi 30 de răniţi Douazeci de mineri au murit si alti 30 au fost raniti in nordul Chinei, dupa ce franele vehiculului care ii transporta sub pamant au cedat, potrivit agentiei de stiri Xinhua, preluata de AFP. Agentia de stiri a precizat ca 15 mineri au murit la fata locului, iar alti cinci au decedat ca urmare a ranilor. Potrivit sursei citate, starea de sanatate a celor 30 de raniti este stabila. Accidentul a avut loc sambata dimineata in Mongolia Interioara, in regiunea Xilingol. Pentru moment nu au fost oferite alte detalii. O investigatie a fost deschisa. Accidentele miniere sunt dese in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz multifunctional autonom, dotat cu inteligenta artificiala si avand un design inspirat de aspectul unui urs panda gigant, a fost lansat in provincia estica Jiangsu din China, relateaza marti agentia Xinhua. ''Autobuzul panda'', vopsit in alb si negru si o lungime…

- Tragedia a avut loc, sambata, la ora locala 16.30, la o mina de carbune din Shenmu, exploatata de Baiji Mining Co Ltd. In momentul surparii tavanului, in subteran se aflu 87 de persoane. 66 de mineri au fost salvati, insa 21 au ramas blocati in subleran. Dupa o cautare initiala, s-au confirmat…

- Douazeci de elevi au fost raniti, intre care trei grav, intr-un atac comis marti de un barbat la Beijing, au informat autoritatile locale, un act rar de violenta impotriva copiilor in capitala Chinei, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Atacul a avut loc intr-o scoala primara, au…

- O instanta din China a acordat luni o compensatie financiara in valoare de 4,6 milioane yuani (670.000 dolari sau 588.200 euro) unui barbat care a fost achitat dupa ce a petrecut 25 de ani in inchisoare ca urmare a unei erori judiciare, transmite EFE, care preia agentia Xinhua. Tribunalul…

- Sonda lunara Chang’e-4 – numita astfel dupa zeita Lunii in mitologia chinezeasca – a fost lansata in decembrie, de la baza spatiala Xichang, din sud-vestul Chinei. Chang’e-4 a ajuns joi pe partea nevazuta a Lunii si a trimis deja o prima imagine satelitului…

- Nu mai putin de 3.916 scoli primare au fost adaptate pentru a-i invata pe elevi tehnicile de baza ale fotbalului, de cand presedintele Chinei, Xi Jinping, a introdus in 2015 un plan pentru ca fotbalul sa fie convertit in sport national, conform datelor Ministerului Educatiei, citate marti de Agentia…

- Nu mai putin de 3.916 scoli primare au fost adaptate pentru a-i invata pe elevi tehnicile de baza ale fotbalului, de cand presedintele Chinei, Xi Jinping, a introdus in 2015 un plan pentru ca fotbalul sa fie convertit in sport national, conform datelor Ministerului Educatiei, citate marti de Agentia…

- Cel puțin 22 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, miercuri, in urma unei explozii izbucnite intr-o uzina chimica din provincia Hebei, aflata in nordul Chinei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul a cuprins de asemenea 50 de vehicule, a informat agenția…