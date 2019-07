Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in aceasta dimineața pe Drumul Național 7, in statiunea Calimanesti, in urma coliziunii frontale dintre un autoturism si au autotren, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Circulatia rutiera pe Valea Oltului, in zona evenimentului…

- Circulatia rutiera pe DN 7, in localitatea Calimanesti, este blocata luni, in jurul pranzului, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme si un autotren, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit sursei citate, in urma impactului dintre…

- Accident CUMPLIT. Doua autoturisme s-au ciocnit: un pieton a murit, alte patru persoane au fost ranite grav Doua autoturisme s-au izbit in plin si au acrosat un pieton care traversa regulamentar. Una dintre masini s-a rasturnat dupa impact. Pietonul lovit a murit, alte patru persoane aflate in cele…

- Circulația pe Valea Oltului s-a realizat cu dificultate, joi dimineața, din cauza inundarii carosabilului. Pompierii au intervenit pentru a drena apa și a permite reluarea traficului. Ploile din ultimele zile și creșterea debitelor raurilor și a afluenților au facut ca, joi dimineața, DN7 – Valea Oltului…

- Cinci persoane au fost ranite si transportate la spital, duminica, dupa ce doua autoturisme care circulau pe un drum judetean din Arad s-au ciocnit frontal, iar unul dintre ele a fost proiectat intr-un sant, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un copil de sase ani a fost preluat, sambata dupa-amiaza, de un elicopter SMURD si transportat la un spital din Bucuresti dupa ce a fost lovit de o masina, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc pe un drum…

- Trei persoane au ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce masinile in care se aflau s-au izbit frontal, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs pe un drum judetean din comuna Sirineasa, din…