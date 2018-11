Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane si-au pierdut viata vineri, iar alte 32 au fost ranite in ciocnirea foarte violenta intre un autocar care transporta spre aeroportul din Hong Kong angajati ai companiei Cathay Pacific si un taxi, a anuntat politia, scrie agerpres.ro.

- Un autocar in care se aflau 25 de persoane si un TIR s-au ciocnit, miercuri, pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. In urma impactului, doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata. Traficul in zona localitatii Bradu este complet blocat.

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, intr-un accident de circulație petrecut, joi dupa-amaiza, in apropierea localitații doljene Varvoru de Jos. Mașina in care se aflau victimele a ieșit de pe carosabil, izbindu-se violent de un copac de pe marginea drumului. Din primele verificari ale…

- Tragedie imensa. Un nou accident cu romani, pe soselele Europei.Un roman a murit si alti doi au fost raniti grav intr-un accident cumplit Un roman a murit marti in urma unui accident rutier produs in localitatea belgiana Bertrix si alti doi romani sunt raniti, relateaza website-ul lavenir.net. Conducatorul…

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat...

- Trei persoane au murit și cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din județul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit și alte doua au fost ranite grav. Potrivit Politiei…

- Cel puțin cinci persoane au decedat, iar aproximativ 16 au fost ranite, dupa ce un autocar a intrat luni intr-un pilon al unui viaduct din nordul Spaniei, informeaza site-ul The Local, citat de Mediafax.

