- Medicii au incercat sa il resusciteze pe copilul in varsta de 2 ani, insa nu a mai putut fi salvat. Copilul de 7 ani a fost preluat cu un elicopter SMURD si transportat de urgenta la spital. Potrivit ISU Valcea, accidentul a avut loc in localitatea Milcoiu, judetul Valcea, dupa ce un autoturism a incercat…

- Un grav accident a avut loc pe DN 7, la km. 164, in localitatea Milcoiu, in dreptul pensiunii Hans. Doua masini s-au lovit puternic, iar 5 persoane au fost ranite grav. "5 victime din care 2 copii Intervin 1 SMURD 1 Descarcerare 1 Autospeciala de stingere cu modul de descarcerare 4 ambulante…

- Cinci persoane au fost ranite vineri la pranz pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Accidentul s-a petrecut in fata parcarii A&O, iar politistii sustin ca la originea acestui grav eveniment rutier ar fi fost greseala unui sofer care nu a acordat prioritate unui alt conducator auto. In accident…

- "Accidentul s-a soldat cu decesul a trei persoane adulte, ultima a decedat in spital, si ranirea altor patru, dintre care trei se afla in stare grava internate la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare'', a spus Florina Metes. Potrivit acesteia, accidentul ar fi avut loc pe fondul unui carosabil…

- Un hotel din India s-a prabușit dupa ce o mașina a intrat in el in urma unui accident. Zece persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce cladirea degradat din orasul Indore s-a prabușit, citeaza Agerpres presa internaționala. Accidentul rutier in urma caruia s-a prabușit hotelul…

- UPDATE: Cele doua persoane care au ajuns la spital sunt: șoferul de 22 de ani și prietena lui, o fata de 19 ani. Tanara nu a ramas internata, insa baiatul are rani grave. A intrat in stop cardio respirator și a fost resuscitat. Medicii de la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua persoane și-au pierdut viața și doua au fost ranite, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și a izbit in plin doua mașini care circulau regulamentar. Accidentul s-a produs pe Drumul National 58 B, intre Reșita și Timișoara.

- Doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata, in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe DN 13 Brasov-Sighisoara, in zona Hanul din Ardeal, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''Accidentul…

- Romanca de 19 ani, in coma dupa un accident cumplit in Italia, petrecut sambata noapte pe via Riviera, in centrul orașului Pordenone. Șoferul masinii in care se afla fata, un tanar pakistanez in varsta de 19 ani, a pierdut controlul BMW-ului si s-a izbit violent de un copac. A fost declanșat codul…

- Un accident grav langa orasul Stefan Voda. Patru automobile s-au ciocnit violent, printre acestea sunt si doua microbuze. In urma impactului puternic, sapte persoane au fost transportate de urgenta la spital, iar 4 au fost internate.

- Accidentul a avut loc pe DJ 711, intre Lunguletu și Poiana. O conducatoare auto, in varsta de 27 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: O tanara a cazut cu mașina intr-un parau. 4 persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accidentul in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN6 la intrarea in localitatea Isalnita si s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil acoperit cu zapada.

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Cel puțin 13 persoane au fost ucise și 20 au fost ranite in provincia centrala Corum, dupa ce un autobuz a intrat intr-un camion și a izbucnit in flacari marți dimineața, scrie CNN Turk. Autoritațile se tem ca numarul deceselor ar putea crește. Autobuzul, care circula de la Istanbul la Tokat a intrat…

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs pe strada Europa din municipiu. Un baimarean de 36 de ani, care conducea un autoturism, a pierdut controlul directiei de mers intr-o curba la dreapta, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Accident cu șapte victime, intre care și un copil, pe DN 66, pe centura municipiului Petroșani. Șapte persoane au fost ranite, printre care și un copil de cinci ani. Accidentul s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN 66, pe centura municipiului Petroșani. Șapte persoane au fost implicat, un copil,…

- Accidentul tragic petrecut duminica, pe DN 1 intre Oradea și Cluj Napoca, in urma caruia doi oameni au murit, iar alte doua tinere au ajuns in stare grava la spital a scos la iveala o situație disperata: centrele de transfuzii din vestul țarii nu mai au sange din grupa A2.

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Accident in Cotmeana, județul Argeș. O femeie a murit și alte trei pesoane au fost ranite, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a derapat intr-o curba și a fost izbita violent de un camion pe drumul național 7. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei mari. Șoferul unui autoturism…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara in Bistrita, in localitatea Ilva Mica, Singeorz Bai. Doua autoturisme s-au ciocnit cumplit, iar zece persoane sunt ranite. Planul Rosu de interventie s-a activat, in urma accidentului.

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre un…

- Un accident de circulație s-a produs miercuri, în jurul orei 16.30, pe strada Frunzișului (varianta Zorilor - Manaștur). Accidentul s-a produs pe sensul de urcare spre cartierul Zorilor. Foto: Info Trafic jud. Cluj

- Șase persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, într-un accident rutier petrecut pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Racovița, județul Vâlcea. Un șofer a adormit la volan și, într-o curba, s-a izbit frontal de o mașina care venea din sens opus. …

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Accidentul a avut loc in aceasta seara la ieșire din Buziaș spre Lugoj. Doua mașini in care erau cinci persoane s-au lovit frontal, iar in urma impactului patru dintre persoane au ramas incarcerate. Un copil de numai șase ani a fost preluat de un echipaj SMURD in stop cardio respirator. Medicii nu au…

- Accidentul a avut loc pe E 81, la iesire din Satu Mare. „In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime. (...)Unul dintre șoferi, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost extras din autoturism in stare de conștiența, insa cu politraumatisme la nivelul brațelor și picioarelor,…

- Sase persoane aflate intr-un autobuz au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc sub un pod feroviar, dupa ce soferul unui autotren a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul s-a ciocnit cu autobuzul. Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar…

- Un elicopter s-a prabusit din cauza unui elan in statul american Utah. Accidentul s-a produs dupa ce animalul a fost lovit de elicea aparatului de zbor.Cei doi oameni care se aflau la bord au suferit rani usoare, dar elanul, din pacate, nu a supravietuit.

- Scene infioratoare in urma unui accident in Schitu Golești, județul Argeș, in care au fost implicate o caruța și un autoturism. O persoana a murit, iar alte șase au fost ranite, luni seara, dupa ce atelajul a fost lovit violent de o mașina. Accidentul a avut loc pe DN73, in localitatea Schitu Golești,…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se gaseau a derapat și s-a izbit de un cap de pod. Accidentul s-a inregistrat ieri, pe DN17B, in comuna Dorna Arini. La volan era un barbat de 52 de ani, din Broșteni. El nu a adaptat viteza pe carosabilul acoperit cu zapada. Din accident […]

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit, alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, relateaza mediafax.ro Accidentul a avut loc in apropierea orasului Foshan, situat in…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc, joi, pe raza localitatii Braiesti, pe drumul national DN 29 B, care leaga municipiile Botosani si Dorohoi. Accidentul, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs, potrivit Politiei, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile…

- O tanara aflata la volanul unui autoturism a ieșit de pe o strada laturalnica in strada Corneliu Coposu efectuand viraj la dreapta, direct pe banda a doua de circulație. In acel moment a acroșat un autoturism care circula regulamentar inspre Baciu și care a fost proiectat in gardul unui imobil. In…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Un accident grav a avut loc vineri dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Trei persoane au fost ranite grav, azi-noapte, dupa ce mașinile in care se aflau s-au izbit frontal. Una dintre victime este in coma. Accidentul s-a produs pe o șosea circulata din Capitala, marcata de polițiști ca punct negru.

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Accidentul s-a produs marti-dimineata. Statia fusese renovata anul trecut, Primarul Capitalei, Kakha Kaladze, a declarat ca va sanctiona dur compania care raspunde de renovarea statiei. In urma acestui accident petrecut in statia Varketili, cel putin 14 persoane au fost ranite si internate…

- Potrivit primelor informatii, accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii nu ar fi acordat prioritate unui TIR pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin. "Accidentul produs intre autoturism si un autotren s-a soldat cu trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator.…

- Cel putin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost ranite marti dimineata in orasul german Eberbach, din landul Baden-Wuerttemberg (sud-vest), intr-un accident in care a fost implicat un autobuz scolar, relateaza AFP si DPA. In total, ”zece persoane” au fost grav ranite, a indicat intr-un comunicat…

- Doua persoane au fost ranite si au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce un sofer grabit nu a acordat prioritate la schimbarea directiei de mers. Accidentul a avut loc duminica noapte, in jurul orei 23.10, in timp ce un barbat de 67 de ani, din comuna Scheia, se afla la volanul unui autoturism…

- Cel putin 21 de persoane au fost ranite, marti, dupa ce un autobuz scolar a deraiat si a intrat in zidul unei case aflate in sudul Germaniei, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul postului ABC News si al agentiei Dpa.

- Un purtator de cuvant al autoritatile din Manheim, Cristoph Kinkel a informat ca trei elicoptere se afla la fata locului pentru a transporta la spital cele 21 de victime, dintre care sase prezinta rani grave. Purtatorul de cuvant a mai adaugat ca accidentul s-a produs marti dimineata, in localitatea…

- Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, la intersecția strazilor Constantin Stere și Conductelor, o intersecție unde se produc frecvent astfel de evenimente nefericite. Doua autoturisme au fost implicate in acest accident, iar trei persoane au ajuns la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal.…

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, 12 ianuarie, intr-un accident produs pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Accidentul rutier s-a produs din cauza unui șofer care a schimbat banda de mers fara sa se asigure. Trei autoturisme au fost implicate in coliziune. Accidentul rutier s-a produs in jurul…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Cluj, accidentul s-a produs în jurul orei 7.20 din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. „Un conducator auto, într-o curba la dreapta, nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum si ar fi patruns pe contrasens unde a intrat în…

- Un incendiu uriaș a izbucnit marți la un imobil din cartierul Bronx, New York. Aproximativ 23 de persoane au fost ranite, printre acestea numarându-se și noua copii. Incidentul s-a produs la doar câteva zile dupa un alt incendiu din același cartier, în urma caruia au murit 12 oameni. …

- Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime.FOTO Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a…

- IMAGINI – Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul…