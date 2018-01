Accident cumplit: Cel puțin 25 de persoane au murit, după ce un autocar a căzut de la 100 de metri înălțime Cel puțin 25 de persoane au murit în Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri înalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima. Accidentul a avut loc pe un o șosea îngusta, cunoscuta drept &"Întorsura diavolului&" din Pasamayo și considerata una dintre cele mai periculoase din toata țara. Pe de alta parte, BBC anunța ca sunt peste 40 de morți. Potrivit publicației citate, în autocar se aflau aproximativ 50 de persoane și doar cinci au supraviețuit. A critical situation is ongoing in #Peru as a bus has… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a retrait luni, 1 ianuarie, un capitol negru al inchisorilor sale dupa ce cel putin noua persoane au murit si alte 14 au fost ranite intr-o confruntare intr-un penitenciar din statul Goias, incident petrecut la implinirea unui an de ...

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro. “Bilantul este de ...

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro.

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP.

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Un incendiu devastator a izbucnit, joi seara, la ultimul etaj al unei cladiri de birouri, potrivit AFP. In urma incendiului, cel puțin 15 persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. "Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire din cartierul Bronx, din New York, potrivit news.ro. Primarul orasului New York Bill de Blasio a declarat ca printre victime se numara si un copil de un an si ca alte patru persoane au fost grav ranite.

- Mai mult de 30 de oameni și-au pierdut viața dupa ce un incendiu uriaș a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenți de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International (SSI), o agenție de preluare a afacerilor ce avea…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un raundin Rajasthan, al doilea stat ca marime din India, au informat autoritatile locale. Sapte dintre persoanele ranite in accident au fost internate…

- Tragedie IMENSA de sarbatori: Un autocar a cazut intr-un rau, de pe un pod. Cel putin 33 de morti si 20 de raniti Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…

- Sapte dintre persoanele ranite in accident au fost internate in diferite spitale din zona, din cauza ranilor grave. Accidentul a avut loc sambata dimineata, in districtul Sawai, la aproximativ 150 de capitala Rajasthanului, Jaipur, iar initial au fost raportate 27 de morti. "Bilantul mortilor tragicului…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. Accidentul a avut loc miercuri la ora 12.40 (13.40, ora Romaniei), pe Autostrada…

- Mai multi pasageri au murit luni din cauza deraierii unui tren de calatori pe un pod peste o autostrada din statul Washington, situat in nord-vestul SUA, a anuntat purtatorul de cuvant al serifului districtului Pierce, Ed Troyer, intr-o conferinta de presa.

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. Astfel, o persoana a fost descarcerata si prezinta multiple traumatisme, noua…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Doua persoane si-au pierdut viata pe loc, iar altele doua au fost transportate in stare grava la spital, dupa un accident care a avut loc in judetul Mures. Accidentul a avut loc pe DN 15, in localitatea Chetani. Din primele informatii, se pare ca un sofer a incercat sa efectueze o depasire riscanta…

- Alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, informeaza Mediafax. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta ...

- Alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, transmite corespondentul Mediafax. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 ...

- Este alerta in Harghita, dupa ce un autocar in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta diverse traumatisme, iar alte 7 sunt…

- Potrivit The Guardian, trei persoane au urmarit dupa o serie de impușcaturi dintr-un liceu din New Mexico, potrivit autoritaților locale. Șeriful Ken Christesen din San Juan a declarat reporterilor ca trei liceeni au murit și zece persoane au fost ranite. Șeriful a declarat ca atacatorul este…

- Cel putin trei persoane au murit dupa ce un individ a deschis focul, joi, într-un liceu din statul american New Mexico, anunta autoritatile regionale, citate de CBS News, scrie Mediafax.ro.

- Accident CUMPLIT in urma cu putin TIMP. O femeie a MURIT, iar alte patru persoane au fost ranite O femeie a murit si alte patru persoane sunt ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E. Potrivit Politiei Covasna,…

- Potrivit Politiei Covasna, accidentul de pe DN13 E, din zona localitatii Campu Frumos, s-ar fi produs din cauza vitezei. "Accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor patru persoane printre care si un minor. Din cercetarile efectuate pana in acest moment s-a stabilit ca…

- Cel putin 13 oameni au murit, iar alti sapte au fost raniti, dupa ce un vas de pescuit a naufragiat in Coreea de Sud. Nava pe care erau doi marinari si 20 de pasageri s-a ciocnit cu vehicul de realimentare. Accidentul s-a produs in larg in apropiere de Seul.

- Cel putin 16 persoane au murit si alte 100 au fost date disparute in urma unui puternic ciclon care a devastat India si Sri Lanka, au anuntat vineri autoritatile din cele doua tari, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Ciclonul Ockhi a ucis noua persoane in India si sapte persoane in Sri Lanka,…

- Un microbuz românesc a fost implicat, sâmbata, într-un accident în Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat în coliziune cu un autocar înmatriculat în Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite.…

- Cel putin 25 de migranti au murit dupa ce o ambarcatiune s-a scufundat astazi in Marea Mediterana, informeaza HotNews.ro. Supravietuitorii au fost dusi in portul Tripoli din Libia. Aceasta tara reprezinta principalul punct de plecare pentru majoritatea migrantilor africani care ...

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurecției gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, potrivit www.independent.co.uk. Atacul a fost in regiunea de nord -est a ...

- Scenele groaznice au avut loc duminica, in vestul Marocului, unde cel putin 15 persoane au murit, iar alte cinci au fost grav ranite. Aceste persoane asteptau la coada in timpul unei operatiuni de distribuie a ajutoareor alimentare, conform France Presse.

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp. Doua persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un TIR Doua persoane au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit, sambata, cu un TIR, pe DN 56 A, in comuna Rogova. Evenimentul rutier s-a produs din cauza unei depasiri…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, joi, in urma unei ciocniri in trafic intre un TIR si un microbuz. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua ambulante, doua autospeciale transport victime multiple si un echipaj de descarcerare. Accidentul a avut…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ‘Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din pacate,…

- Cel putin trei oameni au murit si patru au fost raniti dupa ce blocul de locuinte s-a daramat partial din cauza unei explozii de gaz produse intr-unul dintre apartamentele blocului. Autoritatile ruse au confirmat tragedia si au mobilizat de urgenta serviciile de salvare si de pompieri in…

- Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost ranite dupa ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prabușit într-un defileu în Pakistan, au anunțat astazi poliția și serviciile de salvare. Accidentul a avut loc seara trecuta în…

- Patru persoane au murit și 19 sunt date disparute in Columbia in urma unei alunecari de teren provocate de ploi puternice, relateaza miercuri ziarul El Pais și alte media locale, citate de DPA, potrivit Agerpres.ro.

- Trei persoane au fost ranite, joi dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a derapat si s-a rasturnat intr-o rapa, la iesirea din Predeal spre Azuga. Accidentul s-a produs pe DN 1, la iesirea din Predeal spre Azuga, unde soferul unui autoturism a derapat, a pierdut controlul volanului, iar masina…

- Cel putin trei persoane au murit joi in urma unui incident armat care a avut loc in incinta unui centru comercial din orasul american Thornton, statul Colorado, potrivit politiei locale, relateaza site-ul televiziunii CNBC. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata…

- Cel putin 27 de persoane au murit si alte 35 au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc la o fabrica de artificii situata in apropierea capitalei indoneziene, Jakarta, a anuntat, joi, Politia locale, informeaza Reuters si BBC.

- Accidentul a avut loc la iesirea din municipiul Arad spre Timisoara, pe DN 69, unde soferul unui autoturism Dacia Logan ar fi pierdut controlul volanului, vehiculul parasind partea carosabila. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, autoturismul…

- Un avion s-a prabusit sambata in Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat in Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro.Cel putin patru persoane au murit, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, informeaza Mediafax.…

- Un avion s-a prabusit in largul marii, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul international din Abidjan, Coasta de Fildes, informeaza The Independent. Cel putin 4 persoane au murit, au declarat surse din cadrul serviciilor de interventie.

- Un avion s-a prabusit sâmbata în Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat în Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro. ACTUALIZARE: Cel putin patru persoane au murit, afirma surse din cadrul…

- Incendiile din California s-au soldat cu decesul a cel putin 29 de persoane, anunta oficialii din SUA, care avertizeaza ca situatia s-ar putea inrautatii in urmatoarele zile, noteaza BBC. Advertisement In Sonoma au murit 15 persoane, opt in Mendocino, patru in Yuba si doi in Napa, au precizat oficialii…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 25 au fost ranite, dintre care opt grav, în cursul unei revolte într-o închisoare din nordul Mexicului, au anuntat marti autoritatile, citate de agentia DPA. Violentele au izbucnit aparent între membri din cadrul a doua bande rivale…

- Mai multe zone din regiunea viticola a Californiei sunt afectate de incendii care se extind cu repeziciune, cel putin 10 persoane pierzandu-si viata, iar alte 100 fiind grav ranite, anunta BBC, care precizeaza si ca au fost anuntate evacuari masive.

- Doua persoane si-au pierdut viata, sambata seara, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu un autocar in care se aflau peste 30 de turisti din Canada. Accidentul a avut loc pe DN 13, la iesirea din Brasov catre Feldioara. ...

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, impactul a avut loc intre un autocar si un autoturism, la iesirea din Brasov spre Feldioara. Doua persoane, aflate in autoturism, au decedat.La fata locului au fost trimise pentru acordarea primului ajutor trei echipaje…