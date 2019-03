Un prim bilant al pompierilor anuntase 30 de morti, cifra revizuita ulterior in jos.

Potrivit martorilor, un grup de localnici se adunasera la intrarea in Nahuala (cca 160 km vest de capitala), unde un lider local fusese lovit de o masina al carei sofer a plecat de la locul accidentului, cand un camion care circula fara lumini a intrat in plin in multimea adunata.

In haosul de la fata locului au fost numarati initial 30 de morti, dar dupa incercuirea zonei si organizarea operatiunii de salvare cifra a fost revizuita in jos, a explicat un purtator de cuvant al pompierilor.