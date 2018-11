Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad, unde o mașina in care se aflau patru persoane a plonjat de pe un pod inalt de aproximativ 20 de metri. In urma impactului, doua persoane au murit.

- Accident cumplit in urma cu putin timp. Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod.foto Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod. Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad. Soferul unui autoturism a pierdut…

- Tragedie pe sosea. Patru persoane, printre care si doi copii, au murit intr-un accident cumplit Patru persoane, printre care si doi copii, de 10 si 14 ani, au murit in urma unui accident rutier, dupa ce masina in care se aflau a intrat in semiremorca tractata de un autotractor oprit. Politistii au fost…

- Opt persoane, dintre care patru cetațeni olandezi, au fost implicate intr-un accident groaznic petrecut duminica dupa-amiaza pe DN 1, in dreptul localitații Breaza. Traficul in zona a fost deviat prin Cornu, respectiv Breaza, șoseaua fiind blocata total, pentru intervenția echipajelor de urgența.

- Opt persoane au fost ranite, trei fiind in stare critica, fara semne vitale, in urma unui accident rutier produs duminica oe DN 2, in Vrancea, si in care au fost implicate doua autoturisme.

- Trei persoane au murit și cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din județul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit și alte doua au fost ranite grav.Citește…

- Patru persoane au murit ieri intr un teribil accident rutier pe DN2 E85 Focsani Adjud, la kilometrul 210 500 de metri, in zona localitatii Haret judetul Vrancea .In urma impactului violent, doua persoane au decedat pe loc, iar alte patru au suferit leziuni grave. Ulterior alte doua persoane au murit…

- Un barbat de 51 de ani a murit dupa ce a cazut intr-o rapa de zece metri, langa o manastire din judetul Neamt. Fiul sau, plecat in cautarea tatalui, a cazut in aceesi rapa si a fost grav ranit.