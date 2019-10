Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe strada Aeroportului din comuna Ghiroda. O camioneta si un autocamion s-au ciocnit, iar soferul camionetei a ramas incarcerat. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de intervenție cu sapte pompieri si doua ambulanțe SAJ. Victima…

- Participanții la salonul internațional vor face caricaturi pe loc doritorilor, iar in perioada evenimentului se va desfașura și o școala de caricatura. Evenimentul va avea loc in perioada 18 – 20 octombrie, cand peste 300 de artiști din 70 de țari iși vor expune o parte din lucrari…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 3.57, in județul Timiș, la adancimea de 12 kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Timișoara (18 km),…

- Muzeul Satului Banatean gazduieste sambata, 14 septembrie, cea de-a XIII-a editie a Festivalului Condeierilor Plugari, a carui festivitate de deschidere va avea loc la ora 10.00, cu o slujba religioasa la bisericuta de lemn din incinta muzeului. La ora 15.00, se va pastra un moment de reculegere pentru…

- Neatenția la volan a dus la producerea unui accident de circulație in aceasta seara pe DN59, șoseaua care leaga Timișoara de comuna Șag. In urma ciocnirii dintre doua autoturisme, o șoferița a fost ranita „O femeie in varsta de 34 de ani a condus un autoturism dinspre Timișoara spre Șag și nu a pastrat…

- Un spectaculos accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe DN69, șoseaua care leaga Timișoara de Arad. Incidentul s-a produs intre localitațile aradene Șagu și Vinga unde, din motive inca necunoscute, un șofer a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina in afara…

- O coliziune intre doua mașini a produs patru victime, joi seara, pe șoseaua Dej – Beclean. In jurul orei 22, un barbat de 41 de ani, din comuna Ciceu Giurgesti, județul Bistrița-Nasaud, care circula pe șoseaua Dej – Beclean, in zona localitații Manașturel din comuna Cuzdrioara s-a angajat intr-o depașire…

- N.D. Evolutia tehnologiei si aparitia mediului online au fost propice, dupa cum arata si realitatea, inclusiv in cazul religiei, insasi Patriarhia Romaniei avand un site de stiri – Basilica.ro – prin intermediul caruia sunt facute publice ultimele evenimente din tara si strainatate care au legatura…