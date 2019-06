Accident cu victime multiple in aceasta noapte. Coliziune intre un autobuz si un tir

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, Calin Domsa, a declarat ca la fata locului au fost mobilizate trei unitati SMURD, un echipaj de descarcerare si trei echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean. "In urma coliziunii dintre autobuz si TIR,…

- O persoana din Baia Mare a fost prinsa sub un coperiș de bloc smuls de furtuna care a lovit orașul joi dupa-amiaza. Victima a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean din Baia Mare. Persoana prinsa sub acoperisul cazut de pe un bloc de apartamente, in varsta de 39 de ani, a primit…

- Incendiul a izbucnit la o casa din orasul Pecica, iar un copil al familiei, care se afla in camera din care au pornit flacarile, a suferit arsuri. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat ca au ars o camera, cea in care se afla copilul,…

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui a fost implicata, luni dimineata, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Banca. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, din primele cercetari a reiesit ca ambulanta…

- O persoana a decedat si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata in judetul Satu Mare, fiind solicitat un elicopter SMURD pentru o persoana cu un brat amputat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Somes”, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat ca pompierii au fost solicitati in sprijin de catre localnici din satul Lalasint, comuna Barzava. "Aproximativ 20 de gospodarii au fost inundate, curti si anexe, dar si drumul comunal pe o lungime…

- Accident la aceasta ora in giratoriul de la Faget. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Cpirian Sfreja, a precizat ca o persoana a fost ranita și ca este conștienta. La fața locului este un echipaj de descarcerare și unul de la SMURD. In accident au fost…

- Un batran de 75 de ani din comuna Bunesti a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut intr-o fantana cu o adancime de circa 10 metri si un diametru de 1,2 metri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, transmite AGERPRES . Potrivit acestora, barbatul ar fi incercat…