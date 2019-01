Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si o alta a fost grav ranita, in urma unui accident de circulatie petrecut la intrare in Cluj-Napoca. Soferul vinovat era drogat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un grav accident de circulație, soldat cu cinci persoane ranite, s-a produs luni dimineața, in jurul orei 08:10, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat din Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Nasaud, in timp ce se deplasa dinspre localitatea…

- Judecatoria Sfantu Gheorghe a dat o solutie de achitare in cazul unui barbat trimis in judecata pentru conducere sub influenta alcoolului, desi individul chiar s-a urcat la volan beat si a provocat un accident cu victime. Soferul a fost testat si cu etilotestul, si prin prelevarea unei probe biologice,…

- Un accident de circulație soldat cu trei victime a avut loc azi-noapte, in jurul orei 00:05, pe DN1C, in localitatea Rascruci. Din primele informații, șoferul unei autoutilitare – un barbat in varsta de 35 de ani din Bonțida – pe fondul vitezei și fiind sub influența alcoolului, intr-o curba deosebit…

- În jurul orei 00:00, șoferul unei dube a patruns pe contrasens într-o curba deosebit de periculoasa, izbind frontal un autoturism care tracta o rulota. Cele doua mașini s-au facut praf, iar trei persoane au ajuns în stare grava la spital, printre care șoferul vinovat, originar din…