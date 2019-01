Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite in urma unui impact dintre doua autoturisme, pe DN 13A, in judetul Harghita.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este intrerupta la aceasta ora pe DN 13A Praid ndash; Odorheiu Secuiesc, pe raza localitatii Bisericani,…

- Un accident rutier cu doua victime a avut loc in Defileul Jiului, la Lainici. Potrivit IPJ Gorj, doua autoturisme s-au ciocnit frontal. In zona au fost trimise mai multe ambulanțe. Traficul rutier este intrerupt momentan pe ambele sensuri.

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe DN 13A, in județul Harghita, din cauza unor copaci cazuți din cauza greutații zapezii pe drum, relateaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulatia rutiera pe DN 13A Odorheiu Secuiesc - Praid este intrerupta…

- Trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi, dupa ce microbuzul in care se aflau a ieșit in afara parții carosabile, intre localitațile Julița și Nicolae Balcescu din județul Arad. Traficul pe DN 7, pe sensul Arad- Deva, este blocat, conform Mediafax.Potrivit Inspectoratului Județean…

- Traficul rutier pe autostrada A1, pe sensul Pitesti Bucuresti, a fost blocat vineri la pranz din cauza unui accident rutier, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges citat de Agerpres.roPotrivit pompierilor, in total sunt cinci victime, niciuna incarcerata, dar traficul rutier este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la intrarea in municipiul Buzau dinspre Ploiesti, a avut loc un accident rutier, in care soferul unui autoturism, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului intr o curba si a patruns pe contrasens,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN 7 intre localitatile Pecica si Arad, circulatia rutiera fiind intrerupta in zona, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit Infotrafic, in urma impactului dintre doua autoturisme, trei persoane au fost…

- Doua persoane au murit, marti, iar alte doua sunt ranite, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu o betoniera, pe DN 19, in judetul Bihor. Traficul rutier este complet blocat in zona localitatii Diosig, informeaza News.ro.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bihor, Alina…