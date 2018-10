Accident cu urmari grave pe A1. A intervenit un elicopter SMURD

Stiri pe aceeasi tema

- ”Furnicar” de muncitori și utilaje pe Autostrada A 1, București – Nadlac, tronsonul Lugoj Deva (lot IV) pentru conectarea viitorului nod rutier de la Șoimuș și executarea lucrarilor din Dealul Liliecilor (Autostrada A1 incepe in Bucuresti și asigura iesirea spre granita cu Ungaria la Nadlac, trecand…

- Traficul pe autostrada A1 Deva - Timișoara a fost dat peste cap, duminica dupa-amiaza, in urma unui grav accident de circulație. The post Accident pe autostrada, intre Deva și Timișoara. A intervenit SMURD. Trafic dat peste cap appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul comunei Garceni, din județul Vaslui, Sorin Scutelnicu, a fost ranit, vineri seara, in urma coliziunii dintre mașina sa și alt vehicul care a intrat pe contrasens. In urma impactului, șoferul vinovat a suferit rani grave și a fost preluat de un elicopter SMURD, transmite Mediafax.Potrivit…

- Asa cum s-a anticipat, in acest week-end, vama Nadlac a fost supra-aglomerata. La iesirea din Romania, la punctul de trecere a frontierei de pe autostrada, coada de autoturisme a atins dimensiuni kilometrice. Timpii de asteptare au ajuns la cateva ore, in unele cazuri chiar dublu fata de estimarile…

- Sase persoane au avut de suferit de pe urma coliziunii violente dintre un autoturism si un microbuz. Din pacate, un om nu a mai putut fi salvat. Accidentul a avut loc in cursul dupa-amiezii de joi, pe DN 7G, la iesirea din orasul Nadlac, catre Arad, din catre informeaza Centrul Infotrafic. Din cate…

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite joi, in urma unui accident petrecut la iesirea de pe autostrada A1 spre Nadlac, in judetul Arad, traficul rutier fiind blocat pe un sens, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Salvarea SMURD-urilor de la Nadlac și Vinga, aflate intr-o situație financiara deosebit de grava dat fiind faptul ca aparțin de primariile locale care nu mai au bani pentru a le susține existența, ar putea veni de la cel care a adus sistemul SMURD in Romania, Raed Arafat. Aflat la Alba Iulia, Arafat…

- In perioada 25.07.2018 – 02.08.2018 se va efectua un transport cu depașiri, pe ruta: Nadlac II Punctul de Trecere al Frontierei – Autostrada A1 – DN 7G – DN 7 – Arad – DN 7 – Simeria – Autostrada A1 ...