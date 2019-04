Accident cu urmari grave in Mamaia: patru tineri raniti Echipajele de salvatori au fost chemate sa intervina in ajutorul mai multor persoane care au avut de suferit de pe urma coliziunii a trei masini. Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata in Mamaia, iar cadrele medicale care au ajuns la fata locului au preluat si ingrijit patru persoane, toate tinere. Victimele […] Accident cu urmari grave in Mamaia: patru tineri raniti is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

