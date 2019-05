Accident cu urmari foarte grave in Giurgiu: trei morti si doi raniti Trei oameni si-au pierdut viata, in aceasta ultima zi a saptamanii, ca urmare a unui eveniment rutier ce a avut loc in Milvovatu, judetul Giurgiu. Mai exat, maina in care se aflau cele trei victime ale caror vieti nu au mai putut fi, din pacate, salvate de medici a lovit violent un stalp de la […] Accident cu urmari foarte grave in Giurgiu: trei morti si doi raniti is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

