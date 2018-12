Accident cu un şofer român în Italia. Bărbatul a spulberat o maşină în care se afla o femeie Barbatul in varsta de 66 de ani a provocat accidentul rutier pe autostrada A4 din Italia dupa ce, la un nod rutier, a intrat pe contrasens pe autostrada, fara sa iși dea seama. Șoferul autoutilitarei de 3,5 tone a condus cel puțin cinci kilometri inainte de a provoca accidentul.



Totul s-a intamplat vineri seara, in jurul orei 23.00, pe autostrada A4, intre localitațile Pontoglio și Palazzolo, in apropiere de Milano. O tanara in varsta de 26 de ani, din Venezia, aflata la volanul unui autoturism marca Fiat 500, a fost grav ranita dupa ce mașina ei a fost efectiv spulberata

Sursa articol si foto: rtv.net

