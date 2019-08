Accident cu un motociclist beat la Mihai Viteazu!

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs luni dimineața, in localitatea Șugag. Un motociclist a fost ranit in urma impactului cu un automobil. Potrivit ISU Alba, Garda Sebeș intervine cu o Ambulanța SMURD la un accident rutier, un autovehicul cu un motociclist, o victima conștienta, in Șugag. Revenim cu detalii.…

- Accident violent in jurul amiezii, la intrarea in localitatea Mihai Viteazu, unde doua autovehicule s-au ciocnit frontal in zona intersecției DN75 cu legatura care vine de la DN1. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un cumplit accident de circulație a avut loc azi, in Valea Ursului, Arges. Un motociclist de numai 20 de ani a fost izbit in plin de un autoturism condus de o șoferița de 74 de ani, care nici macar nu și-a dat seama ca a provocat un accident.

- La data de 18 iunie a.c., in jurul orei 10:00, politistii din cadrul Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 27 ani, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, care a produs un eveniment rutier... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un motociclist a fost implicat intr-un accident rutier grav, care s-a petrecut in comitatul Cheshire, Marea Britanie. Un chirurg și-a asumat un risc uriaș și l-a operat pe motociclist pe inima, la fața...

- Un accident rutier a avut loc duminica dupa amiaza pe strada Caraiman din Constanta. Ambulanta SMURD se afla la fata locului si acorda ajutor.In evenimentul rutier sunt implicate o masina marca Audi cu numere de inmatriculare in judetul Vaslui si o motocicleta inmatriculata in judetul Constanta. Autoturismul…

- Un accident in care doua autoturisme s-au facut praf s-a produs in urma cu puțin timp, in zona Kaufland, chiar la intersecția de intrare/ieșire spre supermarket. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma cu o ora a avut loc un accident rutier la intrare in satul Mihai Viteazu, la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, ambulanța și pompierii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!