- Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, intrerupt la kilometrul 180 din cauza unui accident grav soldat cu un mort și șase raniți, a fost reluat dupa aproape o ora și jumatate, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza mediafax."In judetul Constanta, circulatia…

- O persoana a murit și șase au fost ranite, sambata dimineața, in urma impactului dintre doua mașini, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Peștera, județul Constanța. Traficul rutier este oprit pe drumul spre mare, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Pamantul s-a mișcat - Cutremur…

- Traficul este deviat pe autostrada A2 București - Constanța, între localitațile Perișoru și Ștefan cel Mare, județul Calarași, pentru lucrari, pâna în 15 iulie, anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit Centrului Infotrafic, pe Autostrada…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca accidentul s-a produs pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la km 157, in zona localitatii Fetesti, judetul Ialomita, pe sensul spre litoral, potrivit MEDIAFAX. Politistii au stabilit ca accidentul s-a produs…

- Un accident grav s-a produs miercuri dimineața pe DN1, in Bihor, iar trei persoane au fost grav ranite. In urma evenimentului rutier, drumul a fost blocat pe ambele sensuri, transmit reprezentanții Poliției Rutiere. Traficul rutier este blocat, miercuri dimineata, pe DN1, in judetul Bihor, potrivit…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dimineata, pe DN1, in judetul Bihor, in urma unui accident in care trei persoane au fost ranite grav, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, pe DN1, intre localitatile Borod si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi pana la ora 18:00, pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, traficul rutier de pe calea I sensul spre litoral , va fi deviat pe calea II sensul catre capitala din zona kilometrului 75 pana la 85, de unde se revine…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 11.00 ndash; 17.00, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta pe ambele sensuri de deplasare , pe tronsonul kilometric 45 ndash; 64 Sarulesti Lehliu Gara, judetul Calarasi , se executa anumite…