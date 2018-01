Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au murit si alte 44 au fost ranite, noaptea trecuta, dupa ce un autocar s-a izbit de copacii de pe marginea soselei, la trei kilometri de orasul Eskisehir, relateaza presa din Turcia, citata de News.ro. Potrivit agentiei Anadolu, autocarul, care apartine companiei Kartallar Gezi,…

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu.

- Un autocar plin ochi care plecase din Ankara a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului. Bilantul tragediei din noapte de vineri spre sambata indica ca unsprezece persoane au murit si 46 au fost...

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres.Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea…

- Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed, nici inghetat, a precizat guvernatorul regiunii Eskisehir, unde s-a produs accidentul. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului, astfel…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si AFP.…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si AFP. Plecat din Ankara, autocarul transporta…

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de activitati ''teroriste'', a fost intampinat cu strigate, sloganuri si aplauze de catre sustinatorii sai, veniti cu sutele in fata Tribunalului din Bakirkoy, in Istanbul, potrivit unui corespondent al AFP la fata locului.Copresedinte…

- Soferul unui autoturism Ford care circula pe drumul european din localitatea ieseana Baltati a patruns pe contrasens si a intrat frontal, cu viteza de 120 de kilometri/ora intr-o masina Volkswagen.

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Jurnalistul, care lucreaza pentru publicatia "Trimis special" a postului de televiziune France 2, l-a intrebat pe Recep Tayyip Erdogan cu privire la interceptarea din ianuarie 2014, dezvaluita in mai 2015, a unor camioane apartinand Serviciilor Secrete Turce (MIT) si care se presupune ca transportau…

- Turcia si Rusia au semnat un acord asupra furnizarii de sisteme de rachete rusesti sol-aer S-400 catre Ankara, au anuntat vineri CNN Turk si alte media. Cele doua tari au lucrat mai mult de un an la aceasta tranzactie, informeaza Reuters, potrivit agerpres. Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ…

- Un autobuz a patruns luni intr un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa.Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe…

- Zeci de familii au fost indoliate in apropiere de Craciun, in urma unui accident teribil. Un autocar plin cu pelerini a cazut de pe un pod din orasul indian Rajasthan, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Catalin Dochia, a afirmat ca in accident au fost implicate doua autoturisme. Soferul unui vehicul nu s-a asigurat la manevra de intoarcere si a intrat in coliziune cu alta masina in care se alfua cinci persoane. Purtatorul de cuvant al ISU Dolj, Florin Cocosila, a declarat…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat in sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborasera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl arheologic Chacchoben.…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat în sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborâsera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Accident feroviar grav. Un autobuz școlar a fost lovit de un tren regional în regiunea Mialas, în apropiere de Perpignan. Din primele informații, bilanțul provizoriu arata ca sunt patru morți și șapte raniți grav. Printre victime se numara și copii, scrie lci.fr. Accidentul…

- Doua persoane au murit, iar alte 15 au ajuns la spital, duminica dimineața, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 15, intre localitațile Borsec și Tulgheș, din județul Harghita. Autoritațile au declanșat Codul roșu de intervenție, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi in centrul municipiului Galati, la intersectia strazilor Brailei cu Traian, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Gabriela Costin. ‘La intersectia strazii…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri ora, potrivit Romania TV.Masina…

- IMAGINI: TRAGEDIE in zi de sarbatoare, in urma cu cateva minute. Doi MORȚI și doi raniți grav. Un TIR s-a lovit frontal cu un autoturism. Un accident grav a avut loc pe DN79, dupa ce un tir s-a lovit frontal cu un autoturism. Coliziunea a produs moartea a 2 persoane, in timp ce alte doua sunt grav ranite.…

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- Un nou ATENTAT GROAZNIC s-a produs in urma cu putin timp! Cel putin 235 de morti si 100 de raniti Teroristii au lovit CUMPLIT vineri. Un nou atac sangeros s-a produs, in urma cu putin timp. Sunt aproape 200 de morti si sute de raniti. Inca se numara victimele… UPDATE: Un nou bilanț anunțat de autoritați:…

- Armata ucraineana a declarat ca cinci militari ucraineni au fost uciși, iar patru au fost raniți în confruntari cu separatiștii pro-ruși în estul țarii, transmite Europa Libera scrie paginaderusia.ro. În declarația din 24 noiembrie Armata sustine ca cei patru…

- Nu mai putin de 14 persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost ranite atunci cand autocarul in care se aflau a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anunțat duminica autoritațile locale, potrivit ProTv. Șoferul a pierdut controlul autovehiculului incercand…

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite atunci cand autocarul in care se aflau a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit AFP.Soferul a pierdut controlul autovehiculului incercand sa evite…

- Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost ranite atunci cand autocarul in care se aflau a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anunțat duminica autoritațile locale, potrivit AFP. Sursa foto: Dapard Antioquia / Twitter Șoferul…

- Trei barbati au murit intr-o parcare de pe marginea Drumului National 6, intoxicati cu monoxid de carbon, dupa ce au intrat intr-o cisterna care transporta bere. Soferul cisternei a intrat in rezervor pentru a debloca o supapa, dar nu a mai putut iesi. Un tanar si tatal lui au intrat sa il scoata pe…

- Peste 400 de oameni au murit, iar altii 7.000 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,3 grade care a afectat regiunea muntoasa de la granita dintre Iran si Irak, relateaza site-ul BBC News. Echipele de salvare depun eforturi pentru a salva cetatenii prinsi sub deramaturi.…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, dintre care una foarte grav, dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent joi pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din județul Caraș-Severin. Potrivit expressdebanat.ro, in urma impactului violent trei persoane…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, Ramona Tudor, accidentul s-a produs in afara localitatii Drajna. Soferul unui autoturism Dacia Logan a intrat in depasirea altui autovehicul fara a se asigura, iar pe contrasens masina acestuia s-a ciocnit violent cu un…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, Ramona Tudor, accidentul s-a produs in afara localitatii Drajna. Soferul unui autoturism Dacia Logan a intrat in depasirea altui autovehicul fara a se asigura, iar pe contrasens masina acestuia s-a ciocnit violent cu un…

- Deflagratia a avut loc intr-o fabrica situata in districtul Gursu (provincia Bursa), informeaza Mediafax. Potrivit agentiei Anadolu, explozia in fabrica de produse textile a fost cauzata de o centrala termica defecta. Citeste si Explozie intr-o fabrica de vopseluri din Turcia. 5…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 16 au fost ranite în urma unei explozii produse miercuri într-o fabrica de produse textile din nord-vestul Turciei, anunta Ministerul turc al Muncii, citat de presa locala.

- Suflul exploziei a provocat prabușirea tavanului fabricii. Pagubele s-au intins pana la unele mașini din apropiere, potrivit unor imagini difuzate de la locul incidentului, survenit in districtul Gursu, din provincia Bursa (nord-vest). Agenția turca de presa Anadolu a relatat ca la originea…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita miercuri la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters. Suflul exploziei a provocat…

- Cel putin doi copii au murit, iar alti trei au fost raniti grav în Australia, dupa ce o masina a intrat într-o scoala din Sydney. Autoritatile au precizat ca este vorba doar despre un accident, relateaza The Guardian. O femeie în vârsta de 52 de ani care conducea un…

- #BREAKINGShooting at First Baptist Church of Sutherland Springs, Texas. pic.twitter.com/FclGfvwOx9¬ Ryan Saavedra \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 (@RealSaavedra) November 5, 2017 Potrivit unui martor, printre victimele atacului se numara si un copil de doi ani.Un alt martor…

- Accidentul a avut loc pe strada Cherio, din Bergamo, mașina in care se aflau cei 2 tineri și alte 3 persoane, un Ford Focus, ieșind de pe carosabil și lovind-se de un copac și apoi de o construcție de beton. Din pacate cei doi tineri, cu varsta de 13 și 17 ani au murit pe loc, echipajele de…

- Atacul terorist din New York, de marți, cand un autovehicul a intrat in mulțime, pe o pista de biciclete, s-a soldat cu 8 morți și 11 raniți, conform poliției. Incidendut tragic s-a petrecut in Manhattan, cartier din centrul metropolei americane. Șoferul, un barbat de 29 de ani, a coborat din mașina…

- Doi morți și cel puțin cinci raniți s-au înregistrat. marți, în zona comerciala a orașului New York, dupa ce un automobil a intrat într-un grup de bicicliști. Imediat dupa aceea, o persoana - probabil șoferul mașinii - a început sa traga focuri de arma asupra mulțimii.…

- Un camion militar si un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineata în sudul Finlandei, la circa 100 km de capitala Helsinki, accidentul soldându-se cu 11 victime, morti sau raniti, conform presei locale, preluata de radio-televiziunea finlandeza YLE. Potrivit serviciilor de…

- 'Turcia nu depinde de Europa, de fapt Europa este cea care este dependenta', a apreciat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un discurs susținut la Ankara, el considerand totodata ca aderarea țarii sale la Uniunea Europeana este o soluție pentru 'problemele cronice' ale blocului comunitar…