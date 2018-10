Accident cu trei victime, una dintre ele incarcerata, pe DN2 Salvatorii vranceni au intervenit de urgenta la locul unei coliziuni rutiere soldate cu victime. Doua autoutilitare si un tractor s-au lovit, la primele ore ale zilei, pe DN2, la Ruginesti. In urma accidentului, un om a ramas prins intre fiarele contorsionate, fiind necesara prezenta descarcerarii. Nu a fost singura victima a accidentului, alte doua persoane […] Accident cu trei victime, una dintre ele incarcerata, pe DN2 is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

