Accident cu trei VICTIME la Bălcești! FOTO 4:30 accident rutier pe DN 67 C Balcești, intre o ambulanța și o autoutilitara. Ambulanța se deplasa catre Valcea și avea semnele luminoase și acustice pornite, transportand o pacienta, de 76 ani, la un spital din Sibiu. Șoferul autoutilitarei, de 26 ani, din Mehedinți, intr o curba, a pierdut controlul volanului și a intrat in … Articolul Accident cu trei VICTIME la Balcești! FOTO apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

