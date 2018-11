ACCIDENT cu trei victime în Răscruci. Șoferul vinovat avea alcoolemie mare – FOTO Un accident de circulație soldat cu trei victime a avut loc azi-noapte, in jurul orei 00:05, pe DN1C, in localitatea Rascruci. Din primele informații, șoferul unei autoutilitare – un barbat in varsta de 35 de ani din Bonțida – pe fondul vitezei și fiind sub influența alcoolului, intr-o curba deosebit de periculoasa, a patruns pe contrasens și s-a izbit de un autoturism condus de un barbat de 32 de ani din comuna Fratauții Noi, județul Suceava. Mașina lovita tracta o rulota, care a fost distrusa. La fața locului au intervenit pompierii, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. In urma impactului,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În jurul orei 00:00, șoferul unei dube a patruns pe contrasens într-o curba deosebit de periculoasa, izbind frontal un autoturism care tracta o rulota. Cele doua mașini s-au facut praf, iar trei persoane au ajuns în stare grava la spital, printre care șoferul vinovat, originar din…

- Doua autoturisme s-au lovit pe DN 1C, pe raza localitații Rascruci. Accidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica, în jurul orei 00:05. Un conducator auto baut (35 de ani), din Bonțida, pe fondul vitezei neadaptate și a alcoolului,…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs in noaptea de sambata spre duminica pe șoseaua Gherla – Cluj, intre localitațile Bonțida și Rascruci. Chiar inainte de miezul nopții, un șofer de 35 de ani din Bonțida, din cauza vitezei și a faptului ca era baut, intr-o curba a patruns pe contrasens,…

- Un grav accident de circulație, soldat cu cinci victime, a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:30, pe DN1C, la ieșire din Gherla spre Livada. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autovehicule (de Cluj, Suceava și Sibiu) și un TIR inmatriculat in Cluj, traficul fiind blocat…

- Un tanar de 25 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a lovit in plin o masina cu autovehiculul pe care il conducea, in contextul in care nu a pastrat distanta regulamentara fata de acesta.

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata, s-a produs luni seara, in jurul orei 21:40, pe DN1C, la ieșire din Gherla spre Livada. Din primele informații, șoferul unui autotren, un barbat in varsta de 47 de ani, din județul Maramureș, in timp ce se deplasa dinspre Dej inspre Cluj-Napoca,…

- Un barbat de 49 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce a acrosat masina din fata sa, pe fondul consumului de alcool si a faptului ca nu a pastrat distanta regulamentara fata de autovehicul.

- UPDATE Din primele verificari se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Posta Calnau catre Buzau, un tanar de 19 ani din Bacau a intrat cu masina in remorca unui tractor condus de un buzoian de 30 de ani. Soferul de 19 ani, incarcerat, a fost transportat la Spital impreuna cu un alt…