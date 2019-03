Accident cu trei masini pe DN6, din cauza fumului de la un incendiu

Stiri pe aceeasi tema

- In prima instanta, la Judecatoria Vaslui, conducatorul auto Ion Ovidiu Teletin a castigat procesul cu autoritatile din Vaslui. In solicitarea adresata instantei, barbatul a aratat ca in timp ce se deplasa cu autoturismul sau, la intrarea in municipiul Vaslui, dinspre Negresti, in dreptul restaurantului…

- Se circula in conditii de aglomeratie pe DN1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers Brasov - Ploiesti, din cauza numarului mare de mașini care se intorc in Capitala din statiunile montane, conform Mediafax.Centrul Infotrafic anunța ca la acesta ora,…

- Circulatia este ingreunata, luni, pe un drum national din judetul Vrancea, din cauza poleiului, potrivit Centrului Infotrafic din Politia Romana, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Politia Romana sfatuieste șoferii care se deplaseaza pe DN11A Barlad - Adjud, in judetul Vrancea, sa conduca…

- Forfota in zona mall-ului din nordul Capitalei, in aceasta dupa-amiaza. Mai multe autospeciale de pompieri au ajuns in zona. Autoritatile au fost alertate despre producerea unui incident intr-unul dintre magazinele din incinta centrului comercial. Potrivit Antena3, din incinta s-ar vedea fum. Oamenii…

- Locatarii unui bloc din orasul-statiune Covasna au fost evacuati din locuinte in urma unui incendiu izbucnit joi in subsolul acestuia. "In momentul sosirii la fata locului, pompierii covasneni au constatat...

- Circulatia rutiera se defasoara cu dificultate in mai multe judete Vremea nefavorabila creeaza în continuare probleme transporturilor: rutier, feroviar, aerian si naval. Centrul Infotrafic avertizeaza ca circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate pe mai multe artere din judetele…

- Pompierii au fost chemati sa inlature copacii cazuti luni pe DN 7, in zona Lazaret, unde s-au prabusit in ultimele 24 de ore foarte multi arbori din cauza zapezii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Cristina Criveanu, relateaza Agerpres."Echipaj…