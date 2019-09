Accident cu şase victime la Viişoara! (FOTO) ULTIMA ORA… In aceasta dupa-amiaza, putin dupa ora 18,00, pe DJ 244, Dodesti-Viisoara, s-a petrecut un accident de circulatie, soldat cu sase victime, dintre care trei au fost transportate la Spitalul din Barlad. Dinamica accidentului a fost urmatoarea: o masina condusa de un tanar din Viisoara se deplasa dinspre Dodesti spre localitatea de domiciliu si, [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

