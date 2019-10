Accident cu șase victime în Caraș-Severin. Un tractor s-a dezintegrat în urma impactului cu o mașină Un tractor s-a dezintegrat in urma impactului cu un autoturism pe Drumul Județean 581 in localitatea Goruia, județul Caraș Severin. Șase persoane au fost ranite. Trei dintre acestea se aflau in autoturism, iar trei intr-o remorca ce era tractata de tractor. Au intervenit de urgența forțe din cadrul Secției de Pompieri Oravița, patru ambulanțe SAJ și Poliția. Victimele au primit ajutor medical la fața locului și ulterior au fost tranportate la spital. Polițiștii rutieri au deschis o ancheta in acest caz și continua cercetarile. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

