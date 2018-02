Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi seara intr un accident produs intr o intersectie din municipiul Brasov, in zona Patria, pe o artera intens circulata din centrul orasului, potrivit Agerpres.Persoanele adulte au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- Un accident cu sase victime, dintre care doi copii, s-a produs joi seara la Brasov, o masina fiind proiectata intr-un grup de pietoni care traversau strada Sase persoane au fost ranite, joi seara, in jurul orei 20.00, in centrul Brasovului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre acestea…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- Un fost jucator din NBA și soția sa, fost star al concursului American Idol, au murit intr-un accident de mașina. Rasual Butler, care a jucat 14 sezoane in NBA, era in mașina alaturi de soția sa, cantareața Leah LaBelle, cand mașina a lovit un parcomat și s-a rasturnat, oprindu-se in peretele…

- Un tren inchiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata. Conform informatiilor transmise de Casa Alba o persoana a murit si o alta a fost grav ranita, ambele din respectiva masina, si nu sunt raniti in randul…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- Un accident rutier care putea avea urmari tragice s-a petrecut ieri dupa-amiaza la intrare in Reșița, aproape de restaurantul Casa Banațeana. O mașina s-a rasturnat in raul Barzava și doar o minune a facut ca cele doua persoane din interior sa scape cu viața. Un accident rutier s-a produs vineri, in…

- Un accident rutier a avut loc vineri in jurul orei 13:00 pe DN1C pe raza localitații Jucu. Potrivit primelor informații un șofer de 39 de ani din Gherla care circula pe direcția Cluj-Napoca spre Gherla, a oprit la culoarea roșie a semaforului, moment in care a fost izbit din spate de un autoturism…

- Doua persoane a caror mașina a fost lovita de un tren de marfa in orașul Ovidiu au scapat cu viața datorita mecanicului care a vazut la timp autoturismul și a franat. Doar mașina a fost avariata.

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in localitatea Cioranii de Jos. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a derapat si a iesit in afara partii carosabile, lovind doi pietoni, mama si copil. La aceasta ora, medicii efectueaza manevre de resuscitare femeii lovite.…

- Echipele medicale de urgenta au intervenit, duminica, in ajutorul pasagerilor unui autoturism care s-a prabusit in raul Jiu, in zona Campul lui Neag (Uricani). Doua dintre victime au ramas incarcerate, in timp ce o femeie, de 38 de ani, a reusit sa se salveze. Microbuz rasturnat intr-o rapa,…

- Mașina rasturnata in afara parții carosabile, pe raza localitații Spatarești, drumul spre Cornu Luncii, cu trei victime, din care una incarcerata. Victima incarcerata a fost extrasa din mașina și este in stare de inconștiența. A intervenit modulul SMURD al Detașamentului de Pompieri Falticeni (cu o…

- Așa cum transmite purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, pe fondul vitezei neadaptate, un autoturism care cobora catre Sibiu a intrat in coliziune cu o alta mașina care circula regulamentar din sens opus. Un alt turism a lovit din spate pim mașina care nu a adaptat viteza. Read More...

- Accident grav produs pe Drumul Național 10, pe raza localitații Candești. Din primele date, este vorba despre o femeie de peste 70 de ani, din localitate, care s-a angajat in traversarea drumului printr-un loc nepermis, moment in care a fost lovita de un autoturism, condus de un barbat de 47 de ani,…

- Accident grav in centrul Capitalei. Doua masini s-au lovit violent pe strada Vlaicu Pircalab intersectie cu strada M. Kogalniceanu.In urma impactului, o masina a ajuns intr-un copac, iar alta proiectata pe strada.

- Un grav accident rutier s-a produs, marți dimineața, in județul Salaj. Un tanar de 18 ani, fara carnet, a urcat la volan, a ucis un om și a a bagat alți doi in spital.„Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup…

- Femeia ce apare in imagine este cautata de catre oamenii legii, pentru ca ar fi tamponat o batrina de 70 de ani pe strada Independentei din sectorul Botanica. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 21.30, cind femeia se deplasa cu un automobil si a tamponat o batrina care traversa strada regulamentar,…

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a...

- Potrivit unei informații din trafic, la intrarea in localitatea Galbinași s-a produs un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme. Surse de la fața locului transmit ca un autoturism este rasturnat pe camp, doua persoane fiind evaluate chiar in aceste momente [...] citește mai mult Post-ul…

- Un accident de circulatie teribil s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitata la fata locului, scrie Digi24. UPDATE: Cpt. Ciprian Sfreja a precizat ca, din nefericire, a fost declarat…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in Bariera Bucuresti, pe trecerea pentru pietoni din dreptul fostului magazin Orizont. Potrivit IJP Prahova, un tanar de aproximativ 18 ani a fost lovit de masina in timp ce se afla in traversare. La fata locului s-au deplasat…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Vaslui. Garnitura de tren Galati-Iasi a lovit o masina in care se aflau trei persoane. Potrivit Antena 3, doua dintre victime sunt incarcerate si pompierii deplasati la fata locului incearca scoaterea acestora pentru transportul de urgenta…

- Trei minori cu varste cuprinse intre 14-17 ani au fost raniti vineri dimineata, pe DN 7, in localitatea sibiana Talmaciu. Copiii au fost loviti de un microbuz, in timp ce traversau regulamentar pe o trecere de pietoni.

- Accident cu19 victime. Totul s-a produs pe un drum din Bistrita-Nasaud. Un microbuz ce transporta 19 persoane ce veneau de la Chisinau s-a ciocnit de un autoturism in care se aflau alte trei persoane. Din fericire, vorbim despre un accident in care nicio persoana nu a fost grav ranita. …

- Neatentia unei soferite a dus la producerea unui grav accident de circulatie la Buzoesti. O femeie de 29 de ani conducea o masina de la Ungheni spre Costesti, numai ca intr-o clipa de neatentie aceasta a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina intr-un cap de pod. In urma impactului au fost…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime, s-a produs in aceasta dimineața, pe DN1C, pe raza localitații clujene Iclod. Potrivit primelor informații, conducatorul unei autoutilitare, un barbat din județul Salaj, in timp ce se deplasa dinspre Cluj-Napoca spre Dej, ajuns pe raza localitații Iclod,…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila.Copiii prezentau traumatisme…

- O femeie a fost lovita in plin de o masina pe o trecere de pietoni de pe strada Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza excesiva. In urma impactului, victima a zburat cativa metri in aer.

- Accident rutier pe DN 22, in afara localitatii Ramnicelu, impact intre un auto si arborii de pe marginea drumului.Din primele date sunt 2 victime, constiente care au fost preluate de ambulanta si transportate la spital de o Ambulanta si de un echipaj SMURD. La fata locului se afla echiapje ale IPJ Buzau…

- O femeie de 56 de ani a fost lovita, sambata, pe o trecere de pietoni situata pe strada Lunga din municipiul Codlea, de un șofer in varsta de 30 de ani. Conducatorul auto nu a acordat prioritate de trecere victimei angajate in traversarea regulamentara a strazii și a accidentat-o. In urma impactului…

- O masina a fost lovita de tren, duminica seara, in Gara Lacu Sarat. In accident soferul a murit pe loc, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila citate de Agerpres.ro. Din primele informatii o masina marca Dacia Break a fost lovita de acceleratul Galati Bucuresti. Potrivit declaratiei conductorului…

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata noapte pe DN 1, la Barcanești. O femeie de 90 de ani a decedat incercand sa traverseze strada. Potrivit SAJ Prahova, batrana a suferit un traumatism cranio-cerebral grav. Mașina care a lovit femeia a intrat apoi pe contrasens, acolo unde s-a ciocnit…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, in Galați. Oamenii au intrat cu mașina intr-un stalp, relateaza Europa FM. Doi tineri, soferul de 35 ani si o fata de 17 ani, au murit, iar alte doua persoane sunt in stare grava…

- Un accident rutier grav, soldat cu decesul unei femei și ranirea celei de-a doua, a avut loc, luni dupa-masa, pe str. Ion Creanga din Aiud. Potrivit IPJ Alba, cele doua victime au fost lovite de un autovehicul, in timp ce traversau strada, pe trecerea de pietoni. Revenim cu amanunte

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- In jurul orei 17.00, un accident rutier a avut loc la ieșirea din Pitești spre Brașov, in zona complexului Slava. Au fost implicate un autoturism și o motocicleta. In urma impactului, șoferul motocicletei a fost ranit. Motociclistul a incercat sa depașeasca pe dreapta o mașina aflata in mers. Mașina…

- Sase victime au rezultat, in seara de vineri, dupa ce o masina a intrat in coliziune cu o autoutilitara pe Drumul National 4, in comuna Frumusani, judetul Calarasi. Toti ranitii au fost transportati la spital, una dintre victime fiind inconstienta.Porivit reprezentantilor Politiei Judetene…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, vineri dimineata, pe o strada din Vaslui. O mama și copilul de 3 ani, pe care il ținea in brațe, au fost izbiți chiar pe trecerea de pietoni, de o mașina condusa de un șofer in varsta de 67 de ani, din localitatea Ivanești, scrie vremeanoua.ro. Victimele…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, joi, in urma unei ciocniri in trafic intre un TIR și un microbuz. "Sunt 12 victime, conștiente. La fața locului s-au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua ambulanțe, doua autospeciale transport…

- Intr-unul din autoturisme se aflau doi barbati, unul in varsta de 61 de ani, altul in varsta de 24 de ani, colegi de munca, care reveneau de la serviciu. Din primele informatii, se pare ca masina cu care circulau cei doi a fost lovita frontal de un sofer aflat la volanul unui autoturism care circula…

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, la kilometrul 23+500 de metri, a fost restrictionata pe banda de urgenta si pe jumatate din prima banda a sensului de mers Constanta - Bucuresti, din cauza unui accident rutier, potrivit Centrului Infotrafic. Un autoturism a intrat intr-o autoutilitara…

- Un accident foarte grav a avut loc intre localitațile Șercaia și Parau, inb urma coliziunii dintre un autoturism și o combina agricola. Purtatorul de cuvant ai ISU Brașov, cpt. Cipiran Sfreja, spune ca sunt doua victime, inconștiente, in ajutorul carora au fost trimise doua echipaje SMURD și descarcerarea,…

- Un copil in varsta de 10 ani a murit si doua persoane au fost ranite in urma unui accident petrecut sambata dupa amiaza in judetul Dolj, politistii incepand verificarile pentru a stabili cauzele evenimentului rutier.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj,…

- Un barbat a intrat 'in mod deliberat' vineri in trecatori la Blagnac, in apropierea orasului Toulouse (sud-vestul Frantei), ranind trei tineri, dintre care doi sunt in stare grava, a anuntat o sursa politieneasca, citata de AFP si EFE.Autorul a fost arestat imediat la locul incidentului si…

- Scene infioratoare in urma unui accident in Tariverde din judetul Constanta. O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite, luni dimineața, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu o mașina pe DN22. Potrivit Serviciului de Ambulanta Constanta, un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism pe DN22, in localitatea…

- Un barbat a murit si o femeie a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, sambata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un sofer baut pe DN 2B, intre localitatile Movileni si Sendreni, se arata intr un comunicat de presa transmis de Inspectoratul Judetean de Politie Galati.…