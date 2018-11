Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc astazi la iesire din Slobozia spre Urziceni pe DN2A.Potrivit ISU Ialomita in accident au fost implicate doua autoturisme.La locul evenimentului rutier salvatorii au intervenit cu o masina de stingere, o descarcerare, o ambulanta SMURD, o autospeciala de transport victime…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a petrecut, luni seara, pe DN1, in dreptul localitatii Paulesti. Din primele informatii, patru persoane sunt incarcerate, iar o masina este rasturnata pe camp.

- Un barbat a murit și alte patru persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata, in urma impactului frontal intre doua mașini, in comuna Batrani, din județul Prahova. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca șoferul uneia dintre mașinile implicate in accident a murit.…

- O persoana a murit si o alta a fost ranita grav dupa ce un autoturism s-a ciocnit frontal cu un autocar. Accidentul a avut loc pe DN 2, in zona localitatii Sinesti, iar traficul este blocat complet. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs in judetul Ialomita, pe DN 2…

- Accident grav in Slovacia. Cinci romani au fost raniți dupa ce un microbuz din Romania a intrat in coliziune cu un camion. Accidentul s-a petrecut pe o autostrada din Slovacia, informeaza presa slovaca, preluata de Mediafax. Din primele informații reiese ca au fost raniți cel puțin cinci cetațeni romani.…

- O persoana a murit și trei au fost ranite grav in urma unui accident petrecut, sambata dimineața, in satul Caldarușanca din județul Buzau, dupa ce o mașina și o duba s-au ciocnit. Din cauza accidentului, traficul rutier in zona este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Buzau, pe DN 2 Urziceni…

- Doi barbați au fost raniți grav, miercuri, in urma impactului frontal dintre tirurile pe care le conduceau, informeaza Mediafax. Accidentul a avut loc pe DN7 Valea Oltului, in zona comunei Bujoreni, județul Valcea. Traficul rutier intre județele Sibiu și Valcea este blocat. Corina Baștinariu, purtatorul…

- Un grav accident s-a petrecut in nordul Spaniei, dupa ce un autocar a intrat intr-un pilon al unui viaduct, informeaza site-ul The Local, preluat de Mediafax. Cel puțin cinci persoane au decedat, iar aproximativ 16 au fost ranite. Accidentul s-a produs in zona localitații Aviles, regiunea Asturias,…