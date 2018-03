Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi soți care au murit luni intr-un grav accident de circulatie erau invațatori in comuna Braiești. Georgel și Nela Ilie se intorceau acasa din Buzau. N-au mai ajuns insa pentru ca au fost victimele unui accident teribil care s-a produs pe drumul national 10. Un sofer de 26 de ani a patruns pe…

- Accident grav pe autostrada care leaga Lugoj de Deva. Soferul unui tir a murit iar intreaga incarcatura - tone de apa imbuteliata - s-a rasturnat pe sosea.Accidental a avut loc noaptea, in jurul orei 23:00, pe autostrada A1 intre Traian Vuia și Margina.

- Accident teribil pe A1, in apropierea localitatii Traian Vuia. Soferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet si s-a rasturnat. Conducatorul auto a murit pe loc si a ramas prins in cabina zdrobita. Tirul era incarcat cu 20 de tone de sticle de apa minerala, care s-au imprastiat…

- Șoferul unui TIR și-a pierdut viața in urma unui accident grav care a avut loc astazi in satul Baișești, comuna Cornu Luncii. In accident au fost implicate doua autotrenuri și o autoutilitara. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava șoferul unuia dintre cele doua autotrenuri a ramas…

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit pe loc, dupa ce a fost calcata de o masina, in judetul Botosani. Soferul autoturismului sustine ca aceasta ar fi fost impinsa chiar de iubitul ei.

- Trei dintre românii care au pierit în teribilul accident din Olanda erau rude. O familie din Caracal este acum îndoliata. Este vorba despre un tânar, sora lui și soțul acesteia.

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- Un gest de inconstienta a dus la cel mai socant accident feroviar din acest an! Soferul de 38 de ani a depașit coloana de masini de la trecerea cu calea ferata. In scurt timp a urmat tragedia!

- Accident cu trei autobuze in Satu Mare. Patru persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs pe o strada din Satu Mare, in care au fost implicate trei autobuze. Polițiștii susțin ca incidentul s-a produs din cauza nerespectarii distanței in mers. Șoferii celor trei autobuze implicate…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Un sofer în vârsta de 77 de ani care nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers, provocând un accident pe DN 7 în localitatea Crângurile din judetul Dâmbovita, a murit.

- Soferul unui autobuz, care transporta nuntasi, a pierdut controlul asupra vehiculului in momentul in care se afla pe un pod, iar autobuzul a cazut intr-un rau de la inaltimea de opt metri. "In autocar erau in jur de 60 de persoane, majoritatea femei si copii", a declarat un reprezentant al…

- Andrei Iulian Tataru, un tanar de 31 de ani, din Vaslui, si-a pierdut viata, miercuri, in urma unui grav accident rutier produs intr-o benzinarie. Tragedia s-a produs la primele ore ale dimineti...

- Un TIR a luat foc joi seara pe un drum din județul Satu Mare. La volan se afla un șofer din Gherla. Evenimentul s-a produs intre localitațile Iojib și Livada din județul Satu Mare, in jurul orei 17,45. Șoferul autotrenului, un tanar de 24 de ani din Gherla, a reușit sa iasa din cabina și …

- Un accident extrem de grav a avut loc, joi dimineața dupa ora 7, pe DN2 (E85), în județul Vrancea. Doua TIR-uri și un autoturism s-au ciocnit și au fost aruncate în afara carosabilului. Șoferul din autoturism și-a pierdut viața, potrivit primelor informații.

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! Femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o atunci atat de crunt, are motive sa zambeasca…

- David Onica este un tanar de numai 22 de ani care a murit pe patul de spital dupa ce, in urma cu doar cateva saptamani, a suferit un teribil accident. In luna ianuarie, David Onica a suferit un accident cumplit pe DN2B, in localitatea Baldovinești. Atunci, cinci tineri au ajuns la Spitalul Județean…

- Miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 15.40, politistii Biroului Politie Transporturi au fost sesizati prin S.U.A.U. 112 ca la trecerea la nivel cu calea ferata situata pe raza localitatii Sasar s-a produs un accident. In urma cercetarilor efectuate la fata locului s-a constatat ca trenul care circula…

- Un șofer este cautat pe Facebook dupa ce in urma cu vreo trei saptamani și-a parcat mașina pe un loc privat din Feldkirchen bei Graz. De atunci, autoturismul sta pe același loc. Mașina are numar de Satu Mare. „SM-76-SAB – FORD MONDEO. Cunoaște cineva proprietarul mașinii ? A parcat-o in Feldkirchen…

- Un sofer din Craiova care, in urma cu trei saptamani, a lovit pe trecerea de pietoni o fetita si pe tatal ei, apoi a fugit de la locul faptei, a fost retinut, marti seara, in urma a 11 perchezitii domiciliare in judetul Dolj. Au fost retinuti si trei prieteni ai barbatului.

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Soferul unui microbuz de ruta din municipiul Chisinau, in varsta de 37 de ani, a murit vineri seara, 2 februarie, in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni.

- Accident tragic in apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni. Soferul unui microbuz de pe linia 165 a murit pe loc, dupa ce a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un camion. Victima in varsta de 36 de ani era singura in maxi-taxi.

- Fostul jucator NBA Rasual Butler si sotia lui au incetat din viata in urma unui accident de masina, produs in Studio City, California. Tragedia a avut loc in zorii acestei dimineti. In imaginile surprinse in urma tragediei se poate vedea cat de puternic a fost impactul. Masina in care se aflau fostul…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- O masina a cazut de pe pod pe DN13. Din fericire șoferul a scapat cu viața, insa pentru pasagerul din dreapta nu s-a mai putut face nimic. Acesta a murit incarcerat. Tragedia a avut loc pe DN13, la Hanul din Ardeal. Soferul a pierdut controlul volanului si a derapat, cazand de la aproape 6 metri.…

- Un grav accident a avut loc la Tihau, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata. Nu soferul, ci pasagerul care se afla in dreapta celui care, pe langa viteza excesiva, consumase si alcool. Politistii l-au urmarit, iar in final, soferul baut a provocat un tragic accident.A

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Doi oameni au scapat teferi, dupa ce autovehiculul in care se aflau a luat foc vineri, pe autostrada A1, la kilometrul 254, potrivit Politiei Sibiu. "Incendiul a pornit in mers, de la motor, fara victime. Soferul a reusit sa opreasca pe banda de urgenta", a declarat Elena Welter, purtator de cuvant…

- Un moldovean, observator trimis de OSCE in estul Ucrainei, a murit in urma unui accident. Tragedia s-a produs in orașul Kramatorsk din regiunea Donețk. Anunțul a fost facut de șeful misiunii OSCE in tara vecina, Martin Sajdik. Vitalie Zara era intr-un taxi in momentul impactului.

- Christa Carouge, una dintre cele mai importante figure din lumea modei, s-a stins din viata la varsta de 81 de ani. Vestea trista a fost confirmata de unul dintre colegii si ucenicii sai, potrivit Swiss.info. Potrivit sursei citate, creatoarea de moda ar fi suferit de o boala necrutatoare. Christa…

- Accident in orașul Tvardița, raionul Taraclia. Șoferul unei mașini a murit dupa ce aceasta a derapat de pe partea carosabila și s-a inversat. Pasagerul din automobil a suferit leziuni ușoare.

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Cinci oameni au murit, printre care si un minor, iar altii doi au fost raniti dupa ce doua masini s-au tamponat .Tragedia s-a produs cu cateva minute in urma in raionul Anenii Noi pe traseul Chisinau-Bender.Potrivit Politiei, in accident au fost implicate doua automobile.

- Un barbat in varsta de 63 de ani din orașul Abrud a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanța Vartop. Potrivit polițiștilor, dupa impact, ATV-ul și conducatorul acestuia cat și pietonul s-au rasturnat intr-o rapa. ”La 12 ianuarie, ora 13.10, un tanar de 19 ani, […]

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Accident rutier grav miercuri dimineața, pe DN 2, pe sectorul de drum care leaga comunele Patrauți de Darmanești. Aflat la volanul unui autoturism marca Audi, Constantin C., un barbat de 32 de ani din comuna Satu Mare, se indrepta spre Suceava. In jurul orei 11.10, acesta a franat brusc pentru a ...

- Un barbat in varsta de 47 de ani a murit marti, intr un accident rutier, pe DN 7 Arad Nadlac, dupa ce a pierdut controlul asupra directiei de deplasare a masinii, intrand in coliziune cu semiremorca unui autotren stationat in afara partii carosabile a soselei, potrivit IPJ Arad. Aflat la volanul unui…

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului.Soferul masinii implicate in noaptea de joi spre…

- O fetița de 11 ani a murit joi noaptea in urma unui accident de circulație produs pe DN 10. Un autoturism care mergea spre Buzau a intrat intr-o magistrala de gaze a Petrom pe care a fisurat-o, apoi s-a rasturnat.

- Doi barbati au murit in urma unui accident cumplit produs in raionul Stefan Voda. Tragedia a avut loc in acesta dimineata in jurul orei 05:00.Potrivit Politiei, soferul a pierdut controlul volanului si s-a tamponat cu un alt automobil.

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.

- Un barbat din Satu Mare a cazut peste balustrada scarii. Un barbat, in varsta de 54 de ani, fost taximetrist a cazut de la etajul 2 al blocului in care locuia, peste balustrada scarilor. Tragedia a avut loc chiar in prima zi a noului an, pe bulevardul Cloșca din Satu Mare, in județul omonim. Barbatul…

- Un barbat de 55 de ani a murit dupa ce s-a dezechilibrat și a cazut de la etajul al doilea, peste balustrada, in casa scarii blocului in care locuia. Tragedia a avut loc intr-un bloc de pe B-dul Cloșca din Satu Mare, luni, 1 ianuarie. La fața locului a ajuns și un echipaj medical insa […]

- Un avion de lux s-a prabușit in Australia, in ultima zi a anului. Toți cei șase pasageri ai aeronavei au murit. Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la…