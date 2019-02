Accident cu români în Ungaria, provocat de o maşină care mergea pe contrasens Un sofer de 85 de ani, aflat la volanul unui autoturism Suzuki, a intrat pe M5, in directia Szeged, la Kiskunfelegyhaza, dar la scurt timp a realizat ca a gresit directia si a intors pe autostrada, izbindu-se frontal cu un autoturism Renault condus de un roman, scrie delmagyar.hu. Soția soferului de 85 de ani, aflata alaturi de el in masina, a murit pe loc. Fiica de 60 de ani, batranul și romanul aflat in masina Renault au fost raniți grav și au fost transportati. Romanul este in coma. Potrivit sursei citate, soferul de 85 de ani si familia sa veneau de la o inmormantare si cand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Cluj a provocat, in noaptea de duminica spre luni, un accident rutier in urma caruia o tanara a murit, iar el a fost ranit grav, șoferul aflandu-se sub influenta substanțelor psihoactive, potrivit unor surse din Politie, scrie Mediafax.Un tanar in varsta de 19 ani, din Florești,…

- Dacia planuiește sa lanseze in viitorul apropiat o mașina electrica "șocant de accesibila", care ar putea ocupa segmentul "bugetar" al acestei piețe, la fel cum au facut Sandero și Duster pe piețele de benzina și diesel, scrie Daily Express. Dacia face deja cele mai ieftine mașini la categoriile compact…

- Un accident rutier s a petrecut pe DJ 602, Buftea. Este vorba despre o masina rasturnata.In autoturism se afla o singura persoana, un barbat de aproximativ 40 de ani, care a fost examinat medical dar a refuzat transportul la spital.Nu a fost nevoie de interventia echipajului de descarcerare, persoana…

- Doua persoane au decedat miercuri noaptea spre joi, in urma unui accident mortal care a avut loc pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in care au ... The post FOTO: ACCIDENT MORTAL pe autostrada A1, Sebeș-Sibiu. Doua victime au DECEDAT in urma impactului dintre un autoturism și un autotren appeared first on…

- Un accident grav de circulație s-a petrecut in județul Bistrița-Nasaud. Un barbat beat, care se afla in mașina alaturi de soția și cei trei copiii, a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un stalp de comunicații, apoi de un cap de pod.

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a pierdut controlul directiei, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, si a lovit cu masina doi copaci de pe marginea drumului.

- Un barbat de 36 de ani, din comuna Ciocanesti, ce conducea miercuri seara un autoturism pe DN 18, pe raza localitatii de domiciliu, a parasit partea carosabila spre dreapta si a acrosat cu masina sa un autoturism care era stationat in fata unui garaj, in afara partii carosabile. Dupa impact, masina…

- Un tanar in varsta de 25 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism, avand alcoolemie de 1,20 si a acrosat o masina stationata, in satul Loman. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 19.13, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au fost sesizați cu privire la producerea…