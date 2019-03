Stiri pe aceeasi tema

- Patru femei au fost ranite, marti seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe Soseaua Kiseleff din Bucuresti. Victimele au fost transportate la Spitalul Elias, iar traficul in zona este ingreunat potrivit news.ro.”In jurul orei 19.30, pe Soseaua Kiseleff, sensul de mers dinspre Arcul de Triumf…

- Un grav accident a avut loc, sâmbata dupa-amiaza, în aproapiere de Arcul de triumg din Bucuresti. Doua persaone au fost ranite, chiar în statia de autobuz, de un autoturism care a ajuns pe trotuar.

- Accident dur in capitala in aceasta dupa amiaza. Traficul a devenit ingreunat pe strada Gheorghe Asachi dupa ce un sedan Infiniti de culoare neagra a doborat un stalp de beton care a cazut direct pe carosabil.

- Accident groaznic pe strada Gheorghe Asachi din sectorul Telecentru al Capitalei. O mașina a intrat intr-un stalp de iluminat public, iar in consecința, acesta a cazut.Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit. Din imagini se observa ca mașina a fost facuta zob.

- Traficul este blocat astazi in centrul Capitalei. Un protest al transportatorilor are loc miercuri, in București. Sute de taximetre sunt deja parcate, in fata Guvernului.Brigada Rutiera va restrictiona traficul miercuri, incepand cu ora 6,30, pe Soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata…