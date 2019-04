Stiri pe aceeasi tema

- sIncident șocant in Capitala! O ambulanta SMURD care preluase un pacient s-a rasturnat, duminica dimineata, in urma unei coliziuni cu un autoturism care nu i-a acordat prioritate la intersectia bd. Eroilor cu Splaiul Independentei, a informat Brigada Rutiera.

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce s-a accidentat, in timp ce se afla pe bicicleta. Evenimentul s-a produs joi in jurul orei 17,30 la intersecția strazii Mintiului cu Florilor. Un barbat in varsta de 68 de ani din Gherla, care se deplasa cu bicicleta și transporta bagaje voluminoase, la un moment dat…

- Graba și nepastrarea unei distanțe corespunzatoare in mers au condus la producerea unui accident rutier la Iclod. Marți la amiaza, un șofer care circula dinspre Cluj-Napoca spre Gherla și care a oprit la o trecere de pietoni, a fost lovit din spate de un alt autovehicul. In urma impactului nu au fost…

- Ziua a început cu un accident soldat cu o victima: o persoana a cazut într-un autobuz care a intrat în intersecția dinspre Regele Ferdinand pe culoarea roșie a semaforului. Acesta a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar dinspre strada Horea.…

- Romanii nu folosesc trusa de prim ajutor la accidente. Medicii de la Ambulanta din Constanta spun ca in ultimii 18 ani nu au vazut vreun sofer care sa acorde primul ajutor ranitilor, pana la sosirea echipajului de urgenta. Unii spun ca habar nu au sa o faca, altii ca ei nu au trecut pe langa vreun eveniment…

- Un barbat, de 61 de ani, din Cluj-Napoca, a condus auto pe strada Dorobanților, pe banda 3, iar la intersecția cu strada Progresului ar fi schimbat banda de circulație fara sa se asigure, intrand in coliziune cu alt autoturism, pe care l-a proiectat in alte doua autoturisme parcate. Un autoturism…

- Un accident rutier s-a produs sambata in jurul orei 14 pe varianta ocolitoare de la intrarea in Cluj-Napoca, in Apahida. Din primele informații au fost implicate doua autovehicule, dintre care unul a fost proiectat in afara șoselei și s-a rasturnat. La locul accidentului au intervenit doua echipaje…