- Un șofer in varsta de 47 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu dosar penal, duminica dimineața, dupa ce a lovit cu mașina un parapet metalic de langa drum și apoi a abandonat-o, blocand traficul din zona. Potrivit IPJ Alba, duminica dimineața, la ora 6.35, un echipaj de poliție rutiera a observat pe strada…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto care s-a urcat beat la volan și a cauzat un accident rutier soldat cu pagube materiale.”La data de 17 septembrie a.c., polițiștii au reținut pentru 24 de ore un barbat în vârsta de 42 de…

- Traficul rutier este ingreunat pe str. Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, din cauza unui accident in care au fost implicați un autoturism și un biciclist – anunța reprezentantul IPJ Alba. Se pare ca biciclistul, in varsta de cca. 65 de ani, s-ar fi angajat in traversarea strazii, pe bicicleta, pe trecerea…

- Luni, 27 august 2018, in jurul orei 0.20, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia. Un barbat de 32 de ani, din comuna Ciugud, judetul Alba, in timp ce conducea…

- Accident cumplit. Un motociclist fara permis a murit intr-un accident rutier, fiind lovit de o masina condusa de un sofer beat.foto Un motociclist in varsta de 28 de ani a murit joi dimineata, in judetul Constanta, dupa ce a fost lovit de o masina care a virat pentru marcajul dublu continuu. Conducatorul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in data de 16 august, in jurul orei 4.00, un barbat de 28 de ani conducea un autoturism marca Opel Corsa pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian. La intersectia cu strada Constantei, el a virat stanga peste marcajul dublu continuu,…

- Un accident rutier produs, luni dimineața, pe Calea Moților, la intersecția cu strada Timotei Cipariu, s-a soldat cu ranirea unui barbat in varsta de 30 de ani. Potrivit IPJ Alba, acesta a fost acroșat de un autoturism, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Victima a fost transportata la…