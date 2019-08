Accident cu o cisternă care transporta acid clorhidric. Trafic blocat Traficul rutier este blocat pe Drumul Național 7 in zona localitații Racovița, acolo unde a avut loc un accident in care au fost implicate doua TIR-uri. Unul dintre autotrenuri transporta acid clorhidric. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Valcea se pare ca nu exista scurgeri din cisterna. Doar antigelul de la motorul unuia dintre autocamioane s-a scurs pe șosea. Mai multe autospeciale de intervenție au fost solicitate la fața locului. Printre acestea și un echipaj CBRN. Traficul rutier este blocat total. Polițiștii efectueaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

