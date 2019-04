Stiri pe aceeasi tema

- Printre persoanele decedate se numara co-pilotul aeronavei si doi paznici care se aflau langa elicopter. Pilotul aeronavei si un insotitor de bord au fost raniti usor. La bordul aeronavei Summit Air nu se aflau pasageri. Aeronava de mici dimensiuni Twin Otter, operata de o companie…

- Accident aviatic surprins pe camerele de supraveghere. Un avion cu 7- de persoane la bord s-a prabușit in timpul manevrelor de aterizare. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional Tribhuvan, din Kathmandu, Nepal.

- Autoritațile au recuperat luni dimineața cutia neagra a aeronavei Boeing 737 MAX 8, a companiei aeriene Ethiopian Airlines, prabușita duminica în apropierea orașului Bishoftu din Etiopia, relateaza Reuters. Toate cele 157 de persoane aflate la bordul aeronavei Ethiopian Airlines, care se îndrepta…

- Ethiopian Airlines s-a alaturat mai multor companii aeriene din China si Insulele Cayman în suspendarea avionelor de tip Boeing 737 Max 8, dupa accidentul aviatic în care au murit 157 de persoane, transmite The Guardian. Dezastrul aviatic petrecut duminica este al doilea incident…

- O aeronava tip DA 42 s-a prabușit, joi dupa-amiaza, la Tuzla, in județul Constanța. La bordul aparatului de zbor se aflau pilotul Gheorghe Dumitru, in varsta de 54 de ani, și elevul sau, in varsta de 50 de ani. Instructorul de zbor a supraviețuit accidentului aviatic, suferind un traumatism cranio-cerebral,…

- O aeronava GetJet, cu 150 de pasageri la bord, ce zbura pe ruta Vilnius - Hurghada, a aterizat de urgenta, sambata, la ora 14.37, pe Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni), a anuntat Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti, citata de Agerpres.

- Un avion care trebuia sa aterizeze, vineri, pe aeroportul Heathrow din Londra, a oferit imagini de coșmar pentru cei care au asistat la intreg momentul. Pilotul aeronavei British Airways a fost forțat sa renunțe la procedura de aterizare dupa ce a atins pista cu roțile din spate și in loc sa duca avionul…

- Comisia de Investigații a Accidentelor din Nepal a transmis ca s-a finalizat ancheta in cazul accidentului aviatic care a avut loc pe aeroportul internațional Tribhuvan din Kathmandu, in luna martie a anului 2018. Avionul, un Bombardier Dash Q-400 care aparținea US-Bangla Airlines, avea la bord 71 de…