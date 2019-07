Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav de circulație s-a produs, astazi, intr-o intersecție din Timișoara. Potrivit polițiștilor, un șofer in varsta de 24 de ani, care circula pe str. Telegrafului, nu a respectat semnificația indicatorului cedeaza trecerea la intersecția cu str. Renașterii și a intrat cu mașina intr-un alt…

- Șoferului unui Chevrolet care se deplasa dinspre Arad spre Timișoara a pierdut controlul volanului in sensul giratoriu din apropierea fabricii Mahle, la cațiva kilometri de capitala Banatului. Automobilul a lovit rambleul și s-a dat peste cap, oprindu-se in camp. La fața locului s-au deplasat mai multe…

- O mașina de poliție a lovit in plin un BMW cu numar de Gorj la intersecția strazilor Demetriade și Alexandru Ioan Cuza din Timișoara. Conform martorilor, Loganul MAI circula cu semnalele luminoase și acustice pornite, dinspre Calea Aradului spre Piața Maraști, in timp ce BMW-ul circlula drept pe strada…

- O masina de politie care circula cu semnalele acustice si luminoase a trecut pe rosu si a intrat in coleziune cu un autoturism marca BMW. Accidentul a avut loc, joi dimineata, intr-o intersecție din Timișoara. Autospeciala de la IPJ Timis se indrepta dinspre Calea Aradului spre Piata Marasti, avand…

- Ciocnire între o mașina de poliție și un BMW pe o strada intens circulata din Timișoara. Accidentul a avut loc la intersecția strazilor Alexandru Ioan Cuza, Demetriade și Pictor Ioan Zaicu, între Piața Maraști și Centrul Bancar.

- O mașina de poliție a lovit in plin un BMW cu numar de Gorj la intersecția strazilor Demetriade și Alexandru Ioan Cuza din Timișoara. Conform martorilor, Loganul MAI circula cu semnalele luminoase și acustice pornite. In urma impactului, un polițist din mașina a fost ranit, fiind preluat de un echipaj…

- Un accident grav de circulație s-a petrecut, in urma cu puțin timp, in intersecția dintre Calea Lipovei și strada Amurgului din Timișoara. Mai multe mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele, un Peugeout 807, s-a rasturnat in intersecție. Conform primelor informații, Peugeout-ul s-a ciocnit cu o Dacia…

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineața in urma unui accident produs pe Autostrada A1, la kilometrul 490, intre localitațile timișene Topolovațu Mare și Remetea Mare, pe sensul de mers dinspre Lugoj spre Timișoara. Un automobil s-a izbit de un camion, iar mașina a…