Accident cu mașina aterizată în șanț în Țițesști!Șofer în stare de inconștiență! Un accident rutier a avut loc pe DN 73,pe raza localitații Țițești.Un barbat a ajuns cu autoturismul in șanț. Cu mașina in șanț! La fața locului au intervenit un echipaj cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SMURD. Se pare ca barbatul a fost gasit in stare de inconștiența. Din fericire, acesta și-a revenit in drum spre spital. Nu se știe sigur daca ranile i-au provocat starea de inconștiența, ele fiind unele minore, sau daca au fost alți factori care au contribuit la acest lucru. Este vorba despre un barbat de 34 de ani din Stalpeni. Se pare ca acesta ar fi condus sub influența bauturilor… Citeste articolul mai departe pe ziartop.ro…

