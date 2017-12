Accident cu două victime, produs în această dimineață pe Meseș Joi, 28 decembrie a.c., la ora 6.32, un tanar de 22 de ani, din Zalau, in timp ce conducea autoturismul pe Drumul Național 1F (Km 80+243), din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat intr-un ansamblu de vehicule (autoutilitara și semiremorca), care se afla parcat regulamentar. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto și a pasagerei de pe locul din dreapta fața, o zalauanca de 18 ani. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continua cercetarile… Citeste articolul mai departe pe transilvania-tv.ro…

