Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune intre un autoturism si o caruta s-a produs in noaptea de simbata spre duminica, 14 spre 15 septembrie, pe DN 15 B, in comuna Timisesti. In urma impactului doi barbati, de 28, respectiv 32 de ani, si un copil de noua ani au fost transportati la spital. “Accident rutier intre un autoturism…

- O coliziune intre un autoturism si o caruta s-a produs in noaptea de simbata spre duminica, 14 spre 15 septembrie, pe DN 15 B, in comuna Timisesti. In urma impactului doi barbati, de 28, respectiv 32 de ani, si un copil de noua ani au fost transportati la spital. “Accident rutier intre un autoturism…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in localitatea Draguțești. „In aceasta seara am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza localitatii Dragutesti in care au fost implicate doua autovehicule. Apelantul…

- UPDATE 1O autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența ca urmare a unui accident rutier, care a avut loc intre localitațile Apahida și Corpadea, in jurul orei 14.10.Pompierii au intervenit pentru a descarcera o femeie, de cca…

- Luni, 29 iulie, in jurul orei 18.00, in localitatea Moisei a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Au rezultat trei victime care au fost predate la CPU Borsa. La fata locului au intervenit echipaje EPA si SAJ Borsa. Informatii oferite de Oana Gonczi, purtatorul de cuvant…

- Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in Hideaga. Potrivit primelor informatii, doua autoturisme au intrat in coliziune, rezultand 4 victime. La fata locului s-au deplasat un echipaj SAJ Somcuta si EPA Baia Mare. Trei raniti, avand leziuni minore au fost transportate la…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis intervine prin asigurarea masurilor PSI si cu servicii de prim ajutor medical la un accident rutier in localitatea Comlosu Mic.In accident au fost implicate un autocar Atlassib care transporta 30 de persoane, un microbuz cu 6 persoane si un autoturism cu…

- Un accident petrecut joi seara, la intersecția strazilor Imparatul Traian și Saveni, din Botoșani, a trimis patru oameni la spital. O intreaga familie din Mehedinți, care mergea spre Ripiceni, a fost spulberata de un Audi care a intrat pe contrasens, a notat botosaninews.ro. Patru persoane din Skoda…