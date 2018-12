Accident cu doua victime, filmat de camerele de supraveghere, in Timis Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui tanar de 28 de ani, care circula la volanul unui autotren pe Calea Hodoniului din Dudeștii Noi. La intersecție cu Calea Sanandrei, barbatul nu a respectat semnificația indicatorului cedeaza trecerea și a lovit un autoturism al carui șofer, un tanar de 28 de ani, circula regulamentar. In urma impactului, șoferul nevinovat, dar și soția sa, o tanara in varsta de 23 de ani, au fost raniți și au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii de la Rutiera s-au deplasat la fața locului și au intocmit acum un dosar penal… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

