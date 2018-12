Accident cu două căruţe de Crăciun: 20 de persoane au fost rănite Trasurile se deplasau pe un teren inzapezit in ziua de Craciun, in statul Bavaria, cand prima dintre ele a trebuit sa se opreasca la o trecere de cale ferata. Dintr-un motiv necunoscut, cea de a doua nu a reusit sa opreasca, ci a intrat in prima si s-a rasturnat cu tot cu pasageri. Dintre raniti, 18 au suferit rani minore sau medii, in timp ce doua persoane au fost ranite grav. Una dintre persoanele ranite grav a trebuit sa fie transportata de urgenta la spital cu elicopterul. Politia investigheaza daca nu cumva accidentul soldat cu 20 de raniti a fost provocat de neglijenta. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil și patru adulți au murit in urma accidentului, zeci de persoane au fost ranite, inclusiv doi adolescenți ce sunt in stare critica. Toate victimele erau in autocarul care a fost despicat in doua in urma impactului produs in zona unei treceri la nivel cu cale ferata aflata in apropiere…

- Peste 40 de persoane au fost ranite, duminica, in orașul japonez Sapporo in urma unei explozii uriașe produse intr-un restaurant. Una dintre victime este in stare grava la spital, scrie BBC News. Poliția japoneza a anunțat ca 41 de persoane au fost ranite in explozie, una dintre ele fiind in stare grava.…

- Atentatul comis marti la Târgul de Craciun de la Strasbourg a facut 3 morti si 13 raniti, dintre care 5 grav, conform unui bilant revizuit în crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP. “Bilantul, în…

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters. ‘Bilantul, in continuare…

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters, relateaza Agerpres."Bilantul,…

- Imagini atac terorist la Strasbourg in apropiere de sediul Parlamentului European. Cel putin patru morti si 13 raniti. Un atac terorist a avut loc la Strasbourg, in zona targului de Craciun, in apropiere de sediul Parlamentului European. Cel putin patru persoane au murit in urma impuscaturilor si mai…

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Poliția Suceava a anunțat ca in accidentele de anul acesta in care au fost implicate caruțe au murit trei persoane, noua au fost ranite grav iar alte 53 au fost ranite ușor. „Odata cu venirea toamnei și apropierea sezonului rece , pe drumurile publice din judet se intensifica circulatia utilajelor pentru…