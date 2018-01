Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati si o femeie si-au pierdut viata, astazi, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe Drumul National 7, la iesirea din municipiul Orastie. Circulatia este blocata pe ambele sensuri. ”Pompierii intervin pe DN 7, la iesirea din Orastie, la un accident rutier, soldat cu trei persoane decedate.…

- Barbatul care in septembrie 2016 a intrat in plin cu masina intr-un grup de copii care se jucau pe trotuar, in judetul Galati, omorand doi dintre ei, apoi a fugit din tara, a fost prins din nou conducand fara pemis de conducere.

- Un accident grav, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, marți, pe raza comunei clujene Bobâlna.Potrivit primelor informati, a avut loc un impact între o autoutilitara si un autoturism, iar doua persoane au fost ranite.Soferul autoturismului este în…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in jurul orei 1,00 noaptea. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata pe carosabil…

- O persoana a fost ranita, miercuri dimineata, intr-un accident produs pe DE584 Braila - Slobozia, la iesire din localitatea Insuratei, judetul Braila, dupa ce un TIR s-a ciocnit cu o masina, traficul in zona fiind ingreunat.

- Un teribil accident rutier s-a produs la intrare in satul Turea din comuna Girbau, chiar in prima zi de Boboteaza. Un barbat, in varsta de 43 de ani, din Sanpaul, a fost accidentat mortal de un autoturism, iar șoferul vinovat a fugit. 24 de ore le-a trebuit polițiștilor sa puna mana pe șoferul criminal,…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Horea al judetului Mures.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Un nou accident rutier s-a produs marți, 2 ianuarie 2018, in jurul orei 12.00, pe DN1, pe raza localitații Decea, soldat cu 3 victime, dintre care una incarcerata. Traficul este oprit pe DN1, km 420, la ieșire din Decea spre Cluj, datorita unui accident in care sunt implicate 2 autoturisme, potrivit…

- Un nou accident rutier s-a produs astazi, 2 ianuarie 2018, in jurul orei 12.00, pe DN1, pe raza localitații Decea, soldat cu 3 victime, dintre care una incarcerata. Traficul este oprit pe DN1, km 420, la ieșire din Decea spre Cluj, datorita unui accident in care sunt implicate 2 autoturisme, potrivit…

- Un accident rutier s-a produs in acesta dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident…

- Doua autoturisme parcate regulamentar au fost lovite, in cursul aceste seri, la Șugag, de o alta mașina, al carei șofer a pierdut controlul volanului probabil din cauza vitezei. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au declarat presei ca accidentul de sambata seara de pe Valea Sebeșului…

- Patru persoane au fost ranite, joi seara, dupa ce o masina si un microbuz cu 16 persoane s-au ciocnit pe Drumul National 4, in judetul Calarasi. Traficul in zona nu a fost afectat de incident.Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia…

- Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403. Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia. Trei persoane din microbuz si o persoana…

- Soferul unui Mercedes, un barbat de 45 de ani, din Bucuresti, care se indrepta spre casa, dinspre Ramnicu Valcea, a constatat, pe DN 7, ca masina i-a luat foc in mers. A tras pe dreapta si a reusit sa se salveze impreuna cu femeia si bagajele din autoturism. Pana la venirea pompierilor, insa, masina…

- Doua tiruri s-au ciocnit fața-spate, in aceasta seara, pe drumul european E85, chiar in fața spitalului Dumbraveni. Șoferul primului tir a oprit brusc la trecerea de pietoni, iar cel din spate a intrat in remorca acestuia. Au rezultat doar avarii. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Comform ISU Hunedoara, la fata locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare si 5 echipaje medicale SMURD si SAJ, inclusiv o autospeciala pentru victime multiple si a fost declansat Planul Rosu de Interventie. Dupa evaluarea primara a fortelor de interventie au rezultat 3 victime cu politraumatisme…

- Traficul rutier a fost ingreunat timp de aproximariv 20 de minute, in cursul serii de astazi, 22 decembrie 2017, pe DN 74, la ieșirea din Zlatna inspre Abrud, din cauza unui accident rutier. Potrivit IPJ Alba, au fost implicate un autocamion și doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost…

- Un barbat a murit, iar sotia sa si cei trei copii au suferit rani grave, dupa ce masina lor a fost implicata intr-un accident grav pe Drumul National 68 A, in localitatea Cosevita, judetul Hunedoara. Impactul s-a produs intre doua masini si un tir.

- ACCIDENT… Șoferul care s-a rasturnat cu mașina, miercuri seara, la Solești, a fost la un pas de o tragedie. Doar un noroc chior l-a salvat de la moarte și de la inchisoare, caci era cat pe ce sa faca trei victime. O arata imaginile de pe camerele de supraveghere, care au surprins accidentul: in momentul…

- Politistii au fost sesizati prin SNAUAU 112 ca pe raza localitatii Arinis s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane. La fata locului, politistii au gasit autoturismul implicat in producerea accidentului in santul din dreptul unui imobil iar langa autoturism au fost identificati…

- Treisprezece persoane au ajuns la spital dupa ce un autocar s-a ciocnit cu o masina, in comuna Barsanesti din judetul Bacau, potrivit ultimului bilant IGSU, informeaza Mediafax.Soferul masinii, care ramasese incarcerat, prezinta multiple traumatisme si a ajuns la UPU Onesti.Noua persoane sunt ...

- Potrivit polițiștilor, o femeie de 38 de ani, din Beiuș, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de mers inapoi pentru a iesi din curtea unui imobil și nu a acordat prioritate de trecere autovehiculelor care se deplasau pe D.N.76, moment in care a intrat in coliziune cu o autoutilitara…

- În urma cu puțin timp, în localitatea Nicolae Balcescu un pieton a fost lovit de o mașina! Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar, la locul impactului a ramas numarul de înmatriculare al autovehiculului implicat. O ambulanța a ajuns la locul accidentului, echipajele…

- O tamponare a avut loc, duminica, in judetul Valcea, pe DN7 Brezoi - Calimanesti, fiind implicate sase autoturisme. Nu s-au inregistrat victime, dar traficul rutier este restrictionat. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Valcea, traficul rutier este restrictionat si se circula pe…

- Un accident de circulatie teribil s-a produs pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitata la fata locului, scrie Digi24. Cpt. Ciprian Sfreja a precizat ca, din nefericire, a fost declarat decesul celei…

- Un șofer de microbuz școlar din județul Vaslui a fost prins baut la volan de catre polițiști, miercuri, in timp ce transporta la școala 15 elevi. Cu o alcoolemie de 0,41 la mie in aerul expirat, barbatul va fi cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului. Viața a 15 elevi din localitatea…

- Soferul masinii a murit pe loc iar femeia si copilul, ambii in stare critica au fost transportati la spital cu doua ambulante. Baietelul nu a supravietuit, insa. Si soferul microbuzului a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Traficul pe drumul european 85, unde a avut loc accidentul a fost intrerupt…

- Trei persoane, dintre care doua conștiente și una inconștienta, au fost implicate luni dimineața intr-un accident produs pe A1, la kilometrul 15, intre un tir și doua autoturisme, potrivit ISU. Accidentul s-a produs pe sensul de mers catre București al A1, iar la fața locului…

- A fost prins soferul din Ramnicelu care, aseara, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a acrosat un pieton si un alt autoturism parcat in afara carosabilului. A fost pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infractiunilor de „vatamare corporala din culpa” si „parasirea locului accidentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca în județul Cluj, traficul rutier este îngreunat (se circula pe un fir alternativ) pe DN1E60 Cluj-Oradea, la kilometrul 496+800 de metri, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate doua…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Buzau, Mihail Draghiciu, accidentul a avut loc pe DN 22, in localitatea Ramnicelu, unde un sofer a intrat cu masina intr-un cap de pod, apoi a lovit un pieton si in final un autoturism stationat, dupa care a fugit de la locul accidentului. Pietonul…

- Accident pe DN 22, in Ramnicelu. Un autovehicul a acroșat un pieton și un autovehicul stationat, dupa care s-a rasturnat in afara parții carosabile. Pietonul a fost preluat in stare grava și transportat la spital. * Știre in curs de [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Pieton spulberat | Șoferul…

- Traficul rutier a fost blocat astazi timp de aproximativ trei ore pe DN3 Constanta Valu lui Traian dupa ce un autotren s a rasturnat si au fost blocate ambele benzo de mers. Potrivit Serviciului Rutier Constanta circulatia a fost reluata pe ambele sensuri incepand cu ora 16.29. Reamintim ca, accidentul…

- Șoferul care a provocat marți seara un accident soldat cu șase raniți, in Buzau, a reușit “performanța”, la doar 19 ani și cu o experiența de doar cateva luni in conducere, sa-i fie reținut permisul, dar și dovada primita ulterior care-i dadea voie sa mai circule 15 zile. Tanarul din localitatea Ramnicelu…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite intr-un accident rutier produs vineri seara pe Drumul National 72, in judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit, in urma impactului extrem de violent unul dintre vehicule rupandu-se in doua.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei…

- Un autotren care transporta fier vechi a pierdut controlul direcției, a parasit carosabilul și s-a izbit de versantul de pe marginea drumului. Soferul autotrenului a fost scos in viața, a fost resuscitat, dar a decedat, in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate. Circulatia pe DN6…

- Traficul rutier pe Drumul National 7, in judetul Hunedoara, este complet blocat, miercuri, dupa ce un autocar cu 18 pasageri, un autoturism si un trailer s-au ciocnit in localitatea Vetel. Doua persoane din autoturism au fost ranite si au fost trnsportate la spital, pasagerii autocarului neavand…

- Accident rutier grav, petrecut azi-noapte, în judetul Argeș. Un barbat care conducea o mașina cu volan pe dreapta a intrat în plin într-un autoturism parcat, în care se aflau patru tineri.

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi, 19 noiembrie 2017, pe DN1, la Miraslau, unde doua autoturisme au intrat in coliziune, iar patru persoane au fost ranite. ”Detașamentul Aiud intervine la un accident rutier pe DN1, pe raza localitații Miraslau, unde doua autoturism s-au ciocnit. Sunt…

- Trei persoane au fost ranite, luni dupa-amiaza, dupa ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu doua autoturisme pe DN 1, in zona localitatii Santimbru, din judetul Alba. Din cauza accidentului circulatia pe DN 1, intre Alba Iulia si Aiud este ingreunata, formandu-se cozi de masini pe ambele…

- Trei persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, dintre care una grav, in urma unui accident produs joi intre un camion si o masina, pe un drum national din judetul Caras-Severin. Accidentul rutier a avut loc, joi, pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din judetul Caras-Severin, intre…

- Barbatul care a fugit, marti seara, de la locul accidentului care avut loc in zona Baicului din Capitala, in urma caruia o femeie a fost ranita si o alta a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore. Anchetatorii verifica acum cauzele accidentului, urmand a stabili cine este responsabil de producerea…

- "Șoferul care a fugit de la locul accidentului a fost identificat. Este vorba despre un barbat de 41 de ani, iar aparatul etilotest a relevat o alcoolemie de 0,28 la mie. Barbatul a fost condus la spital, in vederea recoltarii de mostre biologice", au declarat autoritațile, potrivit observator.tv.…

- Ar putea sa va intereseze: Trafic blocat spre mare 11.06.2010 Somnul naște accidente 10.06.2010 Cine e de vina? 10.06.2010 Zbor inedit 8.06.2010 Accident în lanț, în aceasta dupa-amiaza, pe Autostrada Soarelui. Patru autoturisme au fost implicate într-un carambol, în dreptul…

- Soferul aflat sub influenta alcoolului care a accidentat mortal un biciclist, marti dimineata, pe Podul de la Maracineni, si apoi a parasit locul faptei a primit mandat de retinere pentru 24 de ore pentru infractiuni la regimul circulatiei, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- UPDATE Autocisterna a fost indepartata de pe carosabil, astfel ca circulatia pe DN 1F, in Sinmihaiu Almasului a fost reluata. Stire initiala Traficul este blocat pe DN 1F, in localitatea Sinmihaiu Almasului, pe ambele sensuri, dupa ce o cisterna a intrat in gardul unei gospodarii. Potrivit reprezentantilor…

- Un accident grav s-a petrecut in dimineata zilei de luni,, pe drumul national ce leaga Constanta de Tulcea, in zona localitatii Tariverde. Un barbat a murit si alte sase persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit.

- Barbatul care, ieri dupa amiaza, a ranit grav un pieton pe o strada aglomerata din Constanța, fugind de la locul faptei a fost prins cu puțin timp in urma de polițiștii de la Rutiera. Are 38 de ani și ar fi fugit pentru ca era baut.

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident pe DN17, la intrare in orașul Beclean, dinspre Bistrița. Din primele informații rezulta ca au fost implicate 3 autoturisme și un autocamion, in care se aflau 7 persoane. Circulația este blocata pe ambele sensuri.

- Politistii l-au identificat pe tanarul de 27 de ani, care in seara zilei de 29 octombrie a refuzat sa opreasca bolidul pe care il conducea la semnalele politistilor si a accidentat un om al legii pentru a-si asigura scaparea. Barbatul a fost dus la instanta cu propunere de arestare preventiva pentru…