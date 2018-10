ACCIDENT cu CINCI VICTIME la ieșire din Gherla. Vinovat, un șofer din Dej – FOTO Un grav accident de circulație, soldat cu cinci victime, a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:30, pe DN1C, la ieșire din Gherla spre Livada. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autovehicule (de Cluj, Suceava și Sibiu) și un TIR inmatriculat in Cluj, traficul fiind blocat pe ambele sensuri de circulație. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit trei echipaje de prim-ajutor – doua ambulanțe și un SMURD, pompierii cu trei autospeciale de descarcerare, dar și polițiștii. Se pare ca vinovat ar fi șoferul TIR-ului care ar fi lovit din spate un autoturism… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

